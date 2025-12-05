Tramp dobitnik Fifine nagrade za mir

Izvor:
Agencije
05.12.2025
19:42
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp dobitnik je nagrade za mir koju dodjeljuje Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija.
Nagradu američkom predsjedniku uručio je predsjednik Fife Đani Infantino.
"Gospodine Tramp, ovo je Vaša nagrada za mir. Tu je i divna medalja koju možete da nosite sa sobom gdje god krenete", rekao je Infantino na ceremoniji u Vašingtonu.
Region
Pronađeno tijelo na ušću rijeke Vuke u Dunav
U okviru ceremonije održava se i žreb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će biti održano sljedeće godine u SAD, Kanadi i Meksiku.
Region
43 min0
Republika Srpska
45 min0
Republika Srpska
45 min0
Banja Luka
46 min0
Najnovije
Najčitanije
20
24
20
20
20
08
20
07
19
48
Trenutno na programu