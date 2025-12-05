Logo
Tramp dobitnik Fifine nagrade za mir

Izvor:

Agencije

05.12.2025

19:42

Трамп добитник Фифине награде за мир
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik SAD Donald Tramp dobitnik je nagrade za mir koju dodjeljuje Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija.

Nagradu američkom predsjedniku uručio je predsjednik Fife Đani Infantino.

"Gospodine Tramp, ovo je Vaša nagrada za mir. Tu je i divna medalja koju možete da nosite sa sobom gdje god krenete", rekao je Infantino na ceremoniji u Vašingtonu.

hitna pomoc

Region

Pronađeno tijelo na ušću rijeke Vuke u Dunav

U okviru ceremonije održava se i žreb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će biti održano sljedeće godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Donald Tramp

nagrada

