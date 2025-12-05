Tramp dobitnik Fifine nagrade za mir

Nagradu američkom predsjedniku uručio je predsjednik Fife Đani Infantino.

"Gospodine Tramp, ovo je Vaša nagrada za mir. Tu je i divna medalja koju možete da nosite sa sobom gdje god krenete", rekao je Infantino na ceremoniji u Vašingtonu.

U okviru ceremonije održava se i žreb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će biti održano sljedeće godine u SAD, Kanadi i Meksiku.