Zaharova: NATO uništava sve odnose sa Rusijom

Portparolka ruskoga Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da je NATO već uništio sve normalne kontakte sa Moskvom, tako da su, kako je navela, najave zapadnih zemalja o ukidanju Savjeta Rusija-NATO "irelevantne".

NATO uništava odnose, tvrdi Zaharova

"Besmisleno je komentarisati ovo jer, usred svih ostalih agresivnih izjava koje su date i preduzetih akcija da se bukvalno unište normalni odnosi - ne mislim na dobre ili prijateljske, već barem normalne ili čak osnovne kontakte, ovi planovi zapravo nisu bitni", rekla je Zaharova.

Šta NATO pokušava postići?

Prema njenim riječima, NATO bi "trebalo da sebi postavi još jedno pitanje - šta pokušavaju da postignu takvim izjavama, retorikom i agresivnim akcijama?", prenosi TASS.

Ranije je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao da blok priprema odluku o raspuštanju Savjeta.

Odnosi između Rusije i NATO-a uspostavljeni su početkom 1990-ih.

Godine 1997, strane su potpisale Osnivački akt, izjavljujući da se ne smatraju međusobno protivnicima i stvarajući okvir za konsultacije.

Savjet Rusija-NATO osnovan je 2002. godine.

Do 2014. godine, Rusija i NATO su sarađivali u borbi protiv terorizma, borbi protiv trgovine drogom i operacijama protiv piraterije.

Nakon događaja u Ukrajini te godine, alijansa je zamrznula saradnju.

Od 2019. godine, dijalog u okviru Savjeta Rusija-NATO je prestao, a 2021. godine Rusija je obustavila rad svoje stalne misije pri NATO-u u Briselu i zatvorila kancelarije NATO-a u Moskvi.

Od 2014. godine, NATO je takođe značajno proširio svoju vojnu aktivnost u blizini ruskih granica i povećao obim svojih vježbi.

Nakon početka sukoba u Ukrajini, alijansa je naglo pojačala svoje prisustvo na istočnom krilu, a njene države članice su počele da pružaju opsežnu vojnu pomoć Ukrajini, podsjeća ruska agencija.