Direktoru aerodroma u Sarajevu izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije

Vrhovni sud FBiH je, kako prenose federalni mediji, na prijedlog Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju (POSKOK) izrekao mjere zabrane i za trojicu članova Nadzornog odbora Aerodroma.

Nedavno su održani pretresi Javnog preduzeća Aerodrom u vezi sa ovim slučajem a naredbu je izdalo Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH u krivičnom predmetu Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH protiv B.M. i drugih a zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Sanin Ramezić kadar je Naroda i pravde.