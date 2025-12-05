Logo
Direktoru aerodroma u Sarajevu izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije

05.12.2025

18:06

Директору аеродрома у Сарајеву изречена мјера забране обављања функције

Vrhovni sud Federacije BiH izrekao je direktoru Međunarodnog aerodroma Sarajevo Saninu Rameziću mjeru zabrane obavljanja funkcije.

Vrhovni sud FBiH je, kako prenose federalni mediji, na prijedlog Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju (POSKOK) izrekao mjere zabrane i za trojicu članova Nadzornog odbora Aerodroma.

Nedavno su održani pretresi Javnog preduzeća Aerodrom u vezi sa ovim slučajem a naredbu je izdalo Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH u krivičnom predmetu Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH protiv B.M. i drugih a zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Sanin Ramezić kadar je Naroda i pravde.

