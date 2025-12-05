Logo
Identifikovan učenik koji je lažno prijavio bombu u školi

Izvor:

ATV

05.12.2025

18:21

Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su maloljetnika koji je danas oko 13:20 časova putem telefona lažno prijavio da je u jednoj osnovnoj školi u Banjaluci postavljena bomba.

Nakon prijave, izvršena je evakuacija učenika i nastavnog osoblja, a policija je obavila protivdiverzioni pregled škole. Tokom pregleda nije utvrđena nikakva bezbjednosna prijetnja.

ОШ Бранко Радичевић

Banja Luka

Lažna dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi

Sve mjere i radnje prema maloljetniku sprovode se u skladu sa Uputstvom o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnim predmetima, pod nadzorom dežurnog tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je ocijenio da se radi o krivičnom djelu "Lažno prijavljivanje krivičnog djela".

