Identifikovan učenik koji je lažno prijavio bombu u školi

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su maloljetnika koji je danas oko 13:20 časova putem telefona lažno prijavio da je u jednoj osnovnoj školi u Banjaluci postavljena bomba.
Nakon prijave, izvršena je evakuacija učenika i nastavnog osoblja, a policija je obavila protivdiverzioni pregled škole. Tokom pregleda nije utvrđena nikakva bezbjednosna prijetnja.
Sve mjere i radnje prema maloljetniku sprovode se u skladu sa Uputstvom o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnim predmetima, pod nadzorom dežurnog tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je ocijenio da se radi o krivičnom djelu "Lažno prijavljivanje krivičnog djela".
