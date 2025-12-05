Žrtvu udario kocem u glavu: Mladić optužen za pokušaj ubistva kod Foče

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Nemanje Vukovića (21) zbog pokušaja ubistva Ivana Danilovića koga je tokom tuče kocem udario u glavu, nanijevši mu teške povrede glave zbog kojih se i dalje nalazi u komi!

Osim Nemanje, optužen je i njegov stric Dragiša Vuković kome se na teret stavlja učestvovanje u tuči.

Sve se odigralo 24. maja ove godine u mjestu Škobalji kod Foče. Prema nezvaničnim informacijama sukobu je prethodila svađa do koje je došlo zbog gužve u saobraćaju. Naime, Vukovići i Danilović su naišli na saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom.

U optužnici se navodi da je u jednom trenutku došlo do rasprave i međusobnog naguravanja između Nemanje i Danilovića. Dragiša je stao na stranu svog bratića, prišao je Daniloviću i šakom ga udario u lice. Od udarca Danilović je pao na tlo, a potom je ustao i dao se u bijeg.

Hronika Pokušaj ubistva kocem: Fočak ostaje u pritvoru još dva mjeseca

"Optuženi su krenuli za njim uzvikujući "Gdje te uhvatimo, tu ćeš i ostati". Sustigli su ga 50 metara dalje od mjesta događaja i ponovo je došlo do naguravanja i razmjene udaraca. Dragiša i Danilović su pali na tlo, međusobno se kotrljajući i prevrćući. Usljed prevrtanja Danilović je bio iznad Dragiše Vukovića, da bi u tom trenutku Nemanja iz grmlja uzeo drveni kolac, dužine 132 cm i debljine 8 cm, pa je sa dvije ruke snažno zamahnuo i Danilovića udario u glavu", navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Danilović od udarca pao na tlo i počeo obilno krvariti.

Hronika Svađa u saobraćaju prerasla u teški zločin: Vuković pritvoren zbog pokušaja ubistva

"Dragiša Vuković je počeo plakati. Uzviknuo je: "Nemanja šta uradi, ubismo čovjeka". Bratić se nakon udarca udaljio s lica mjesta", navodi se u optužnici.

Pojašnjava se da je Vuković zadobio teške povrede opasne po život u vidu krvarenje i preloma baze lobanje, kostiju očne duplje i jagodične kosti. Isti dan pomoć mu je ukazana u Univerzitetskoj bolnici Foča odakle je prevezen u Univerzitetsko klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan i još uvijek se nalazi u stanju vještačke kome.

Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Trebinju.