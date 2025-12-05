Logo
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Milana Šuše: Sanjin Štilić priveden u Sarajevu

Izvor:

Večernje novosti

05.12.2025

14:23

Komentari:

0
Ухапшен осумњичени за убиство Милана Шуше: Сањин Штилић приведен у Сарајеву
Foto: screenshot

Sanjin Štilić, osumnjičeni za ubistvo Milana Šuše 17.2.2024. godine u Zemunu, uhapšen je po potjernici Srbije u Sarajevu u BiH.

Njemu je održano ročište za ekstradiciju, a Sud BiH će u narednom periodu odlučivati o izručenju.

Štiliću se inače sudi u odsustvu za ovaj zločin u Višem sudu u Beogradu. Osim njega za saizvršilaštvo u ubistvu Šuše sudi se i Branku Savoviću, koji se nalazi u pritvoru u centralnom zatvoru u Beogradu.

Savović se tereti da je u rentakar agenciji u Pančevu iznajmio automobil, predstavivši se lažno kao Ivan Milić i da je u Borču za Štilića iznajmio stan.

Zatim su prema optužnici nekoliko dana zajedno obilazili lokacije u okolini Šušine kuće i pratili njegovo kretanje. Tog 17. februara 2024. godine iznajmljenim vozilom dovezli su se do njegove kuće i čekali da izađe.

Kada ga je Savović uočio javio je to telefonom preko kriptovane aplikacije Štiliću, koji je dotrčao i ispred kapije iz pištolja pucao u Šušu. Ispalio mu je šest projektila u glavu i telo, a zatim pobjegao.

(Večernje novosti)

