Nova tragedija: Kamion udario ženu u Karakaju

05.12.2025

12:13

Нова трагедија: Камион ударио жену у Каракају

Žena čiji identitet još nije utvrđen, poginula je u saobraćajnoj nesreći u Karakaju, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Do jutrošnje nesreće je došlo kada je ženu dok je išla pješke udario kamion.

Uviđaju, kojem je prisustvuje tužilac, vrši policija.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju saobraćajne nesreće koja se desila u 8.45 časova.

Karakaj

udes

