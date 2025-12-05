Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

Izvor:
Agencije
05.12.2025
10:47
Komentari:0
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć u Brčkom, poginuo je pješak S.J. iz tog grada, a prema prvim informacijama, udarila su ga dva auta.
Kako pišu mediji, na pješaka je najprije naletjelo jedno vozilo, a zatim je preko njega prešlo i drugo.
Hronika
Teška nezgoda kod Banjaluke, auto sletjelo s puta
Na licu mjesta bili su pripadnici policije i Hitne pomoći, a pješak S.J. je transportovan u UKC Tuzla gdje su ljekari pokušali stabilizovati njegovo teško narušeno zdravstveno stanje.
Uprkos naporima ljekara, pješak je preminuo.
Hronika
2 h0
Hronika
13 h0
Hronika
15 h0
Hronika
15 h0
Najnovije
Najčitanije
13
17
13
12
13
10
13
03
12
57
Trenutno na programu