Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć u Brčkom, poginuo je pješak S.J. iz tog grada, a prema prvim informacijama, udarila su ga dva auta.

Kako pišu mediji, na pješaka je najprije naletjelo jedno vozilo, a zatim je preko njega prešlo i drugo.

Na licu mjesta bili su pripadnici policije i Hitne pomoći, a pješak S.J. je transportovan u UKC Tuzla gdje su ljekari pokušali stabilizovati njegovo teško narušeno zdravstveno stanje.

Uprkos naporima ljekara, pješak je preminuo.