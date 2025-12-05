Logo
Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

Izvor:

Agencije

05.12.2025

10:47

Komentari:

0
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć u Brčkom, poginuo je pješak S.J. iz tog grada, a prema prvim informacijama, udarila su ga dva auta.

Kako pišu mediji, na pješaka je najprije naletjelo jedno vozilo, a zatim je preko njega prešlo i drugo.

Hronika

Teška nezgoda kod Banjaluke, auto sletjelo s puta

Na licu mjesta bili su pripadnici policije i Hitne pomoći, a pješak S.J. je transportovan u UKC Tuzla gdje su ljekari pokušali stabilizovati njegovo teško narušeno zdravstveno stanje.

Uprkos naporima ljekara, pješak je preminuo.

  • Najčitanije

