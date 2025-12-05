Teška nezgoda kod Banjaluke, auto sletjelo s puta

Izvor:
ATV
05.12.2025
10:42
Komentari:0
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče u Bronzanom Majdanu, gdje je vozilo, iz još nepoznatih razloga sletjelo s puta.
Na mjestu nesreće su intervenisali banjalučki vatrogasci.
"Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka juče, 4. decembra, intervenisali su u Bronzanom Majdanu gdje je vozilo sletjelo s puta. Nezgoda se dogodila juče u 8.37 časova", navode iz Vatrogasno-spasilačke brigade.
Za sada nema informacija o povrijeđenima.
