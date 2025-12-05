Teška nezgoda kod Banjaluke, auto sletjelo s puta

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče u Bronzanom Majdanu, gdje je vozilo, iz još nepoznatih razloga sletjelo s puta.

Na mjestu nesreće su intervenisali banjalučki vatrogasci.

"Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka juče, 4. decembra, intervenisali su u Bronzanom Majdanu gdje je vozilo sletjelo s puta. Nezgoda se dogodila juče u 8.37 časova", navode iz Vatrogasno-spasilačke brigade.

Za sada nema informacija o povrijeđenima.