Evo kako spriječiti bijele fleke na vešu nakon pranja

Redovno čišćenje veš mašine je ključno ne samo za dug vijek trajanja same mašine, već i za kvalitet pranja vaše odjeće. Nakupljena prljavština u mašini može smanjiti efikasnost pranja, zbog čega veš ponekad ne miriše svježe ili se na tkaninama pojavljuju bijele fleke.

Prvi korak u čišćenju je fioka za deterdžent. Većina mašina omogućava jednostavno vađenje fioke, koju je potrebno detaljno oprati sa svih strana. Na ovom mjestu se najčešće skupljaju prašina, ostaci praška i omekšivača koji kasnije mogu ostaviti mrlje na odjeći.

Nakon čišćenja fioke, obavezno očistite donji filter mašine. On se nalazi u donjem dijelu mašine, a pristup mu se omogućava malim vratancima koja se otvaraju.

Zatim, vrata mašine sa unutrašnje strane dezinfikujte alkoholom. Kada završite sa čišćenjem, uključite praznu mašinu na program pranja pri 90 stepeni. U fioku stavite kombinaciju sode bikarbone i soka od limuna ili sirćeta, što dodatno uklanja naslage i neugodne mirise.

Pravilno čišćenje veš mašine osigurava da vaš veš uvijek bude svjež i čist, a mašina će raditi efikasnije i duže.