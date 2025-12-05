U decembru će biti isplaćene dvije penzije

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 8. decembra, biće isplaćene penzije za novembar u ukupnom iznosu 168 miliona KM.

Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Društvo Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

Vlada Republike Srpske će početkom 2026. godine prateći makroekonomska kretanja, u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, izvršiti redovno usklađivanje penzija, te donijeti odluku o usklađivanju penzija.

Redovno usklađivanje penzija je izvršeno i početkom ove godine, a zatim je odlukom Vlade Srpske avgustovska penzija dodatno uvećana, a na godišnjem nivou je za isplatu potrebno oko dvije milijarde KM.

Od primjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2012. godine penzije su u Republici Srpskoj kroz 23 usklađivanja, od čega je 14 vanrednih i devet redovnih, uvećane za 50 odsto.