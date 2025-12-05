Logo
Large banner

U decembru će biti isplaćene dvije penzije

Izvor:

ATV

05.12.2025

10:56

Komentari:

5
У децембру ће бити исплаћене двије пензије
Foto: ATV

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 8. decembra, biće isplaćene penzije za novembar u ukupnom iznosu 168 miliona KM.

Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Пензионери

Društvo

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

Vlada Republike Srpske će početkom 2026. godine prateći makroekonomska kretanja, u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, izvršiti redovno usklađivanje penzija, te donijeti odluku o usklađivanju penzija.

Redovno usklađivanje penzija je izvršeno i početkom ove godine, a zatim je odlukom Vlade Srpske avgustovska penzija dodatno uvećana, a na godišnjem nivou je za isplatu potrebno oko dvije milijarde KM.

Od primjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2012. godine penzije su u Republici Srpskoj kroz 23 usklađivanja, od čega je 14 vanrednih i devet redovnih, uvećane za 50 odsto.

Podijeli:

Tagovi:

Penzioneri

Isplata penzija

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Амиџић: ФБиХ блокира отварање ГП Градишка, позваћу превознике да идемо пред федералну Владу

BiH

Amidžić: FBiH blokira otvaranje GP Gradiška, pozvaću prevoznike da idemo pred federalnu Vladu

2 h

0
Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Hronika

Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

2 h

0
Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

Hronika

Teška nezgoda kod Banjaluke, auto sletjelo s puta

2 h

0
УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

Društvo

UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

2 h

0

Više iz rubrike

Ево када почиње исплата пензија у Српској

Društvo

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

2 h

1
УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

Društvo

UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

2 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Upozorenje za građane: Vazduh izrazito nezdrav u ovim gradovima u BiH

4 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Zašto danas svaki Srbin mora da zapjeva? Strogi običaji prate praznik, ne zaboravite ga nikako

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

13

12

Požar u Loparama, jedna osoba poginula

13

10

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

13

03

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

12

57

Ovaj sitan detalj u domu privlači novac i sreću: Sad je trenutak da ga stavite na pravo mjesto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner