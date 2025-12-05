Logo
Zašto danas svaki Srbin mora da zapjeva? Strogi običaji prate praznik, ne zaboravite ga nikako

05.12.2025

Црква крст православље вјера
Foto: ATV BL

Praznik svete mučenice Kikilije (Cecilije) vijekovima je povezan ne samo sa hrišćanskim predanjem, već i sa narodnim običajima i vjerovanjima koja se vezuju za muziku, radost i duhovnu snagu pjesme.

Iako je njen život bio ispunjen stradanjem i postojanošću u vjeri, ljudi su kroz vrijeme razvili posebne rituale i simboliku koja prati ovaj dan.

Sveta Kikilija: Život posvećen vjeri

Prema drevnom predanju, sveta Kikilija poticala je iz rimskog trgovačkog doma, ali se još u mladosti zavjetovala Bogu na čistotu i posvećen život. Njeni roditelji, međutim, nisu prihvatali taj izbor, te su je udali za Valerijana, mladića koji nije bio hrišćanske vjere. Ipak, prema pričama, Kikilija je već prve bračne večeri uspjela da mu približi svoju vjeru i navede ga da se krsti i prihvati hrišćanstvo. Valerijan je potom u istu vjeru uveo i svog brata Tivurtija, pa su obojica ubrzo zbog svog novog uvjerenja bili osuđeni na smrt. Njihova postojanost bila je toliko snažna da je, prema predanju, i stražar Maksim prešao u hrišćanstvo prije nego što su sva trojica pogubljena.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

Mučeništvo svete Kikilije

Nakon što je sahranila Valerijana, Tivurtija i Maksima, Kikilija je izvedena pred sud, gdje ju je dočekala ista sudbina. Iako je presuda bila odsjecanje glave, priča kaže da ni nakon tri udarca mačem nije odmah umrla. Iz rane je potekla krv koju su vjernici skupljali u tkanine i posude, vjerujući da ima isceliteljska svojstva.

Tek poslije tri dana trpljenja, sveta Kikilija je izdahnula. Njene mošti danas se nalaze u crkvi posvećenoj njenom imenu u Rimu, a uspomena na njenu žrtvu obilježava se zajedno sa svetom trojicom mučenika Valerijanom, Tivurtijem i Maksimom.

Običaji i vjerovanja vezana za današnji dan

Iako je život svete Kikilije ispunjen stradanjem, narod je njen dan pretvorio u praznik radosti, muzike i dobrog raspoloženja. Smatra se zaštitnicom muzike, pjevača i svih umjetnika koji se bave tonovima i zvukom.

Prema vjerovanju:

Na dan svete Kikilije treba slušati muziku i pjevati,

Biti vedar i raspoložen,

Okružiti se ljudima koji u vama bude radost.

Narodna predanja kažu da oni koji ovaj dan provedu veselo i uz omiljene melodije prizivaju godinu ispunjenu harmonijom, smijehom i lijepim događajima. Kako je sveta Kikilija simbol duhovne snage, muzike i unutrašnje radosti, vjeruje se da njeno poštovanje donosi blagostanje i mir u domu.

Praznik svete Kikilije spaja dvije krajnosti - njenu neustrašivu veru i mučeništvo s jedne strane, a narodno shvatanje radosti, muzike i raspoloženja s druge. Upravo u tome leži njegova posebnost: podsjeća nas da se u vjeri može pronaći snaga, ali i da je radost važan dio života.

Petog decembra, prema običaju, pustite svoju omiljenu pjesmu, dozvolite sebi osmijeh i učinite nešto što vas čini srećnim. Vjeruje se da će vam upravo takva energija pratiti narednu godinu.

(Ona.rs)

SPC

tradicija i običaji

