Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Izvor:
ATV
05.12.2025
08:04
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, poslije podne sa kišom, na planinama sa snijegom.
Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare pojačana bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Društvo
Upozorenje za vozače: Kolovozi mokri i klizavi, magla u kotlinama
Najviša temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Društvo
1 d0
BiH
6 d0
Kultura
6 d0
Republika Srpska
1 sedm0
Najnovije
Najčitanije
10
25
10
25
10
22
10
19
10
16
Trenutno na programu