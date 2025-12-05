Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, poslije podne sa kišom, na planinama sa snijegom.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare pojačana bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo Upozorenje za vozače: Kolovozi mokri i klizavi, magla u kotlinama

Najviša temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.