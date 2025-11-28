Mnogi roditelji ovo ne znaju: BiH državljanstvo za djecu rođenu vani ima vremensko ograničenje

Sve više naših ljudi koji žive širom svijeta raspituje se o tome kako njihova djeca, rođena van Bosne i Hercegovine, mogu dobiti bh. državljanstvo.

U inostranstvu se formiraju nove generacije, ali potreba da se zadrži veza s domovinom ostaje jednako snažan, piše Crna hronika.

Upravo zato, posljednjih dana društvene mreže pune su pitanja roditelja koji žele znati koji su uslovi, gdje se predaje zahtjev i šta im je od dokumenata potrebno. Jedna Sarajka iz Kanade tako je pokrenula lavinu komentara kada je pitala šta treba da uradi kako bi njena kćerka dobila bh. državljanstvo.

Odgovor je, zapravo, jednostavniji nego što mnogi misle. Najčešće pitanje je: “Do koje godine dijete može uzeti bosanskohercegovačko državljanstvo?” Odgovor je do navršene 26. godine, po osnovu porijekla, odnosno državljanstva roditelja.

Prema iskustvima građana, cijeli postupak se završava preko najbliže ambasade ili konzulata BiH, bez angažovanja advokata. Roditelji ili punoljetno dijete prilažu izvod iz matične knjige rođenih iz zemlje u kojoj je rođeno, dokaz o državljanstvu roditelja iz BiH i potrebne obrasce koje daje konzulat.

Ekonomija Novi prijedlog: Minimalna plata u tri kategorije – 1.200, 1.400 i 1.600 maraka

Po predaji zahtjeva, dokumentacija se šalje u BiH, gdje se vrši upis u knjigu državljana. Procedura obično traje nekoliko mjeseci, a vrijeme čekanja zavisi od zemlje u kojoj se podnosi zahtjev i broja predmeta.

Ovo pravo je izuzetno važno za mnoge mlade ljude koji žele zadržati vezu s BiH zbog lakšeg ulaska u zemlju, studiranja, rada, boravka, nasljeđivanja imovine, ali i osjećaja pripadnosti.

Zato stručnjaci savjetuju da se postupak pokrene na vrijeme, kako ne bi došlo do nepotrebnih komplikacija ili kašnjenja. Ambasade i konzulati širom svijeta pružaju sve informacije i vode kroz cijeli proces.

U vrijeme kada hiljade porodica živi u inostranstvu, a korijeni ostaju ovdje, pravo na državljanstvo mnogima znači prvi korak ka očuvanju veze sa zemljom svojih roditelja i djedova.