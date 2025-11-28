Logo
Tragedija! Mladi košarkaš preminuo poslije povrede na meču

Izvor:

Informer

28.11.2025

16:47

Трагедија! Млади кошаркаш преминуо послије повреде на мечу
Košarkaš Konors Stejt Koledža Itan Dijec (20) preminuo je u utorak od povreda zadobijenih tokom utakmice u Teksasu, saopštili su zvaničnici koledža iz Oklahome.

Dijec, visok 203 centimetra i igrač na poziciji krilnog centra, potiče iz Vilonije u Arkanzasu. Do povrede je došlo u drugom poluvremenu meča u Teksasu, navodi se u zvaničnoj objavi koledža na društvenoj mreži "Fejsbuku".

"Itan je bio oličenje onoga što znači biti "Kauboj", cijenio je naporan rad i pripadnost timu. Dok se tim i zajednica Kauboja nose sa sopstvenom tugom, naša srca su uz njegovu porodicu i prijatelje", piše u saopštenju ovog koledža.

Nakon njegove smrti otkazane su utakmice muških i ženskih košarkaških timova, dok je komemorativno bdenje zakazano za ponedeljak u kampusu u Vorneru u Oklahomi. Dijec je ove sezone prosečno postizao 11 poena u osam odigranih utakmica.

