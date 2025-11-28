Tragedija! Mladi košarkaš preminuo poslije povrede na meču

Košarkaš Konors Stejt Koledža Itan Dijec (20) preminuo je u utorak od povreda zadobijenih tokom utakmice u Teksasu, saopštili su zvaničnici koledža iz Oklahome.

Dijec, visok 203 centimetra i igrač na poziciji krilnog centra, potiče iz Vilonije u Arkanzasu. Do povrede je došlo u drugom poluvremenu meča u Teksasu, navodi se u zvaničnoj objavi koledža na društvenoj mreži "Fejsbuku".

"Itan je bio oličenje onoga što znači biti "Kauboj", cijenio je naporan rad i pripadnost timu. Dok se tim i zajednica Kauboja nose sa sopstvenom tugom, naša srca su uz njegovu porodicu i prijatelje", piše u saopštenju ovog koledža.

BREAKING: Ethan Dietz, a sophomore basketball player at Connors State College in Oklahoma, died Tuesday from an injury suffered during a game Saturday, school officials said. Dietz was 20 years old.



Dietz, a 6-foot-8 forward from Vilonia, Arkansas, is said to have caught an… pic.twitter.com/9e3NAnZI7f — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 27, 2025

Nakon njegove smrti otkazane su utakmice muških i ženskih košarkaških timova, dok je komemorativno bdenje zakazano za ponedeljak u kampusu u Vorneru u Oklahomi. Dijec je ove sezone prosečno postizao 11 poena u osam odigranih utakmica.

(informer)