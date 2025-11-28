Logo
Partizan otpustio Zorana Savića

Izvor:

ATV

28.11.2025

16:19

Komentari:

0
Партизан отпустио Зорана Савића
Foto: Youtube screenshot/INVICTUS ACADEMY

Zoran Savić više nije sportski direktor Partizana saopštili su crno-bijeli.

Partizan se oglasio saopštenjem u kome se zahvalio Saviću na dosadašnjoj saradnji:

"Sportski direktor KK Partizan Mocart Bet Zoran Savić i Uprava crno-belih, postigli su dogovor po kojem nekadašnji reprezentativac naše zemlje više neće obavljati funkciju sportskog direktora Kluba", navedeno je u saopštenju.

U redove crno-bijelih, Savić je stigao u proleće 2021. godine, od kada je aktivno radio na formiranju timova i svim sportskim pitanjima KK Partizan.

U navedenom periodu, Parni valjak je obezbedio učešće u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, osvojio dve titule prvaka ABA lige i titulu šampiona Srbije, uz jedno učešće u plej-of fazi Evrolige.

"Zorane, hvala na svemu!", navedeno je u saopštenju

Zoran Savić

KK Partizan

Komentari (0)
