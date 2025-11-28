Hezonja poslao poruku Srbima, Hrvati ga žestoko napali

Nakon visokog poraza od Panatinaikosa u Evroligi, trener Partizana Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku.

Ali onda se ipak dogodilo to da je Upravni odbor kluba odlučio da ostavku odbije.

Ubrzo je iz Atine stigla vijest da je Obradović na letu za Beograd, što je za navijače Partizana bio signal za masovni dolazak na aerodrom.

“Željko, ostani“, vikali su na aerodromu “Nikola Tesla“, gdje je Obradović pokušavao potisnuti emocije i probiti se do automobila.

A kada je otišao, navijači su još neko vrijeme bili na aerodromu, palili baklje i pjevali mu pjesme.

Hiljade navijača čekale su Željka Obradovića, s transparentima, trubama, šalovima… Pjevali su pjesme i zahtijevali da trener ostane na klupi što je bez sumnje dirnulo i njega u srce.

U masi su se vijorili brojni transparenti i natpisi, a posebno se istakla njegova fotografija sa poznatog trenutka iz Arene, kada je na trenerskoj tabli, neposredno prije utakmice, simbolično “potpisao ugovor” s navijačima.

Upravo na taj prizor odlučili su ga podsjetiti novim transparentom na kojem je pisalo: “Ovaj ugovor si potpisao s nama, ne zaboravi".

Ovakav prizor je privukao pažnju i Marija Hezonje, hrvatskog reprezentativca i košarkaša Real Madrida, koji je i ranije govorio da su mu crno-bijele boje Partizana bliske srcu te da bi jednoga dana volio nositi dres beogradskog kluba.

Hrvatski reprezentativac je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju spomenutog transparenta i tako dodatno pojačao utisak koliko je Obradovićev status veliki, ne samo među navijačima Partizana nego i među igračima širom Evrope.

Ali zbog svega je dobio i neugodne komentare iz Hrvatske, to mu nisu zaboravili a ova slika je to samo još više podstakla.

“Zašto si se slizao s četnicima”, samo je jedan od komentara.

Obradović je u svom drugom mandatu u Partizanu osvojio dvije titule ABA lige (2022./23, 2024./25.) i jednu titulu prvaka Srbije (2024./25.). Što se tiče ukupne karijere, Obradović je i dalje nedodirljivi rekorder Evrolige. Osvojio je devet naslova prvaka Evrope kao glavni trener, s Partizanom 1992, Huventudom 1994, Real Madridom 199., Panatinaikosom 2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. te s Fenerbahčeom 2017. godine.

Uz to ima dva osvojena FIBA Saport kupa, 11 naslova grčkog prvaka s Panatinaikosom, četiri titule turskog prvaka s Fenerbahčeom, sedam grčkih kupova, tri turska kupa, tri turska superkupa i jedan italijanski superkup, što ukupno čini više od 40 trofeja u velikoj trenerskoj karijeri.