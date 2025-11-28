Logo
Poginuo mladi košarkaš, ubio ga obruč prilikom zakucavanja

Srpskainfo

28.11.2025

08:42

Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања
Foto: Pexel/David Eluwole

Igrač kadetske košarkaške reprezentacije Indije poginuo je tokom treninga jer je konstrukcija koša pala na njega i obruč mu probio grudi usljed zakucavanja.

Incident se dogodio u sjevernoj indijskoj državi Harijana, a cijela Indija oplakuje ovu tragediju.

Naime, šesnaestogodišnji Hardik Rati je trenirao na lokalnom terenu, na kome se i ranije već desila jedna tragedija, kada je zbog lošeg stanja konstrukcije, koš pao na jednog dječaka i usmrtio ga.

Ovoga puta je Rati, dok je bio sam na igralištu, a njegovi drugovi u blizini, krenuo da zakuca i zajedno sa njim, ka tlu je pošla i cijela konstrukcija koša.

Prijatelji su odmah pritrčali u pomoć, podigli konstrukciju i pozvali hitnu pomoć. Uzalud, reprezentativac Indije je preminuo od zadobijenih povreda i prije nego što su ljekari stigli.

Hardikova porodica je okrivila zvaničnike za tragediju, tvrdeći da nisu popravili sportske terene, uprkos izdvajanju sredstava i obećanju javnosti da će to učiniti.

Trener akademije se više puta žalio na stanje konstrukcija, ali ništa nije preduzeto, prema riječima rođaka preminulog, Kadaka Singa Ratija.

Pred vama je i video snimak ove tragedije.

Imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molimo sva maloljetna lica, kao i onima kojima bi od takvih scena moglo da se pogorša zdravstveno stanje, da snimak ne emituju.

Upozoravamo još jednom, u pitanju je video-materijal uznemirujuće sadržine, prenosi Srpskainfo.

