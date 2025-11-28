Kardiolozi upozoravaju na probleme koje donose snježne padavine: "Srce strada prvo"

Sa dolaskom zime i prvih snježnih pahulja, mnogi se suočavaju sa naizgled jednostavnim zadatkom, čišćenjem snijega sa prilaza i trotoara.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova uobičajena zimska aktivnost može biti izuzetno opasna i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i srčani udar.

Hitne službe svake zime bilježe porast broja srčanih i drugih kardiovaskularnih incidenata upravo u vrijeme obilnih snježnih padavina. Glavni razlog leži u kombinaciji iznenadnog i intenzivnog fizičkog napora sa hladnim vremenom.

Kako objašnjava Harvard Health, problem je u tome što se čišćenja snijega često prihvataju osobe koje inače nisu fizički aktivne.

"Uzimanje lopate i pomjeranje mnogo snijega, posebno nakon što mjesecima niste radili ništa fizički, može predstavljati veliko opterećenje za srce", navodi se u njihovom izvještaju.

Hladno vrijeme dodatno pogoršava situaciju jer uzrokuje sužavanje krvnih sudova, što može "povisiti krvni pritisak, prekinuti protok krvi i povećati vjerovatnoću stvaranja krvnih ugrušaka".

Doktor Lorens Filips, kardiolog u Medicinskom centru NYU Langone, detaljnije je objasnio ovaj mehanizam.

"Fizički, kada vam postane jako hladno, dolazi do sužavanja krvnih sudova. To smanjuje dotok krvi u vaše vitalne organe", rekao je za The Independent. Naglasio je da čišćenje snijega nikako ne bi smjelo biti početak vježbanja za one koji nisu u formi.

"Ako niste vježbali i niste se naprezali dugo vremena, ovo nije vrijeme za početak. Količina posla koja je potrebna za čišćenje snijega je ogromna. Ljudi potcjenjuju količinu posla koji obavljaju", upozorio je Filips.

Dodao je da ljudi teže prepoznaju kada treba stati jer je riječ o aktivnosti usmjerenoj na cilj – čist prilaz, prenosi b92.

Savjeti za sigurno čišćenje snijega

Ako se ipak morate prihvatiti lopate, Harvard Health preporučuje nekoliko mjera opreza kako biste smanjili rizik:

Zagrijte mišiće prije nego što počnete.

Čistite manje količine snijega umjesto da dižete teške lopate.

Pravite redovne pauze.

Pijte puno vode kako biste ostali hidrirani.

Ne osjećajte pritisak da očistite svaki centimetar snijega.

Odmah uđite unutra ako osjetite bol u grudima, ošamućenost, nedostatak vazduha, ubrzan rad srca ili bilo koju drugu fizičku promjenu koja vas zabrinjava.

Ako ste zabrinuti zbog bilo kakvih neobičnih simptoma, ključno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Simptomi srčanog udara mogu uključivati:

Bol u grudima.

Bol ili nelagodnost koja se širi na rame, ruku, leđa, vrat, vilicu, zube ili ponekad gornji dio stomaka.

Hladan znoj.

Umor.

Gorušicu ili stomačne tegobe.

Ošamućenost ili iznenadnu vrtoglavicu.

Mučninu.

Kratkoću daha.