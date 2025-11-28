Logo
Large banner

Opada nivo Une i Sane

Izvor:

SRNA

28.11.2025

08:57

Komentari:

0
Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Vodostaj rijeka Une i Sane u Novom Gradu je u opadanju, potvrđeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.

Vodostaj Une u Novom Gradu jutros iznosi 314 centimetara, što je za 62 centimetra manje nego juče.

хонг конг пожар

Svijet

Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 128, uhapšeno dvoje osumnjičenih

Vodostaj Sane iznosi 340 centimetara i manji je 60 centimetara.

Prepumpne stanice uključene su u srijedu, 26. novembra, kada je vodostaj Sane iznosio 320 centimetara.

Podijeli:

Tagovi:

vodostaj

Rijeka Una

Sana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

Košarka

Poginuo mladi košarkaš, ubio ga obruč prilikom zakucavanja

6 h

0
Рерна кухиња храна шпорет

Savjeti

Zašto nije pametno ostaviti otvorenu rernu nakon pečenja?

6 h

0
Степенице

Savjeti

Nije so: Ovaj jeftini sastojak uklanja led sa stepenica

6 h

0
Кардиолози упозоравају на проблеме које доносе сњежне падавине: "Срце страда прво"

Zdravlje

Kardiolozi upozoravaju na probleme koje donose snježne padavine: "Srce strada prvo"

6 h

0

Više iz rubrike

Нормализован саобраћај преко Романије

Društvo

Normalizovan saobraćaj preko Romanije

7 h

0
Данас облачно и хладно

Društvo

Danas oblačno i hladno

7 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Teolog objašnjava ko može biti oslobođen Božićnog posta

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner