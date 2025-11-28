Opada nivo Une i Sane

Vodostaj rijeka Une i Sane u Novom Gradu je u opadanju, potvrđeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.

Vodostaj Une u Novom Gradu jutros iznosi 314 centimetara, što je za 62 centimetra manje nego juče.

Vodostaj Sane iznosi 340 centimetara i manji je 60 centimetara.

Prepumpne stanice uključene su u srijedu, 26. novembra, kada je vodostaj Sane iznosio 320 centimetara.