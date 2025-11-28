Danas oblačno i hladno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i hladno, povremeno uz slabe padavine, dok se kiša i susnježica očekuju u nižim, a snijeg u višim krajevima.

U Hercegovini promjenljivo oblačno uz sunčane intervale, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena, na udare i jaka bura, poslije podne u slabljenju.

Minimalna temperatura vazduha od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima od minus šest stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od jedan do šest, na jugu do 13, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je na jugu.

Ekonomija Građani "hrle" u šoping centre: Danas je crni petak

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus osam, Han Pijesak i Čemerno mminus četiri, Kalinovik i Kneževo minus tri, Bugojno, Gradačac, Sarajevo, Srebrenica, Šipovo, Mrkonjić Grad nula, Bihać, Drvar, Livno, Tuzla, Zenica, Novi Grad, Foča, Višegrad, Rudo, Ribnik i Prijedor jedan, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Srbac dva, Bileća četiri, Trebinje sedam i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u prethodna 24 časa izmjereno je na Han Pijesku 7,4 i Trebinju 7,9 litara po metru kvadratnom.

Najviše snijega ima na Han Pijesku 18 centimetara.