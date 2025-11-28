Logo
Građani "hrle" u šoping centre: Danas je crni petak

28.11.2025

08:05

Foto: ATV

Danas, 28. novembra se obilježava Crni petak. Razne vrste artikala u trgovačkim centrima i prodavnicama širom svijeta su sniženi, a tako je i u BiH.

Crni petak je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama i obilježava se prvog petka nakon Dana zahvalnosti. Tradicionalno označava početak božićne sezone kupovine i najprometniji je dan za kupovinu u godini u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pojam Crni petak je prvi put upotrijebljen 1951. godine u časopisu Factory Management and Maintenance. Odnosio se na praksu radnika da se idu na bolovanje dan nakon Dana zahvalnosti kako bi imali produženi vikend.

Otprilike u istom periodu, pojmove Crni petak i Crna subota počeli su koristiti policajci u Philadelphiji i Rochesteru za saobraćajne gužve koje prate početak božićne sezone kupovine.

U posljednjih nekoliko godina, Crni petak je postao popularan i u Bosni i Hercegovini i regionu. Mnogi građani hrle u tržne centre kako bi nabavili od‌jeću, kućanske aparate, namještaj i ostalo po sniženim cijenama.

Popusti uglavnom idu do 50 posto. Mnogi se odlučuju i na online kupovinu, gd‌je je ponuda raznovrsnija nego u tržnim centrima, prenosi Kliks.

Crni petak

