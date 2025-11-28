Logo
Astronaut iz Njemačke će prvi iz Evrope putovati na Mjesec

Izvor:

Agencije

28.11.2025

07:50

Komentari:

0
Foto: Pexels

Prvi Evropljanin u nekoj od budućih misija američke agencije NASA na Mjesec biće iz Njemačke, a kasnije će njegovim stopama astronauti iz Francuske i Italije.

To je objavio Generalni direktor Evropske svemirske agencije (ESA) Jozef Ašbaher u Bremenu, u Njemačkoj, gd‌je zasjeda Savjeta ESA, prenijela je agencija AFP.

ESA u američkom programu "Artemis" za ponovno putovanje čovjeka na Mjesec doprinosi izgradnjom svemirske letjelice "Orion" i komponenti za buduću stanicu koja će kružiti oko Mjeseca.

Odlagana nekoliko puta, misija NASA-e sa posadom za let oko Mjeseca - "Artemis 2" sa privatnim partnerima poput SpejsIksa, zakazana je za početak sljedeće, 2026. godine, najkasnije u aprilu, da bi se tokom desetodnevnog putovanja četvoro astronauta isprobalo letjelicu "Orion".

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp: Donio sam odluku

To bi bio ključni korak za povratak Amerikanaca na Mjesec što je predsjednik SAD Donald Tramp najavio kao hitno još tokom svog prvog mandata 2017-2021. godine.

Naredna misija "Artemis 3" - prva koja će od 1972. godine spustiti dvoje astronauta na površinu Mjeseca gd‌je bi trebalo da provjere da li zaista ima zaleđene vode, planirana je za 2027. ili 2028. godinu.

Za SAD je bitno da to bude prije no što to postigne Kina čiji je cilj da njen astronaut sleti na Mjesec do 2030. godine, navodi "Beta".

