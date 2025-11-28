Logo
Large banner

Koje rase pasa imaju najviše vučje DNK

Izvor:

Euronews

28.11.2025

07:43

Komentari:

0
Које расе паса имају највише вучје ДНК
Foto: Unsplash

Najnovije istraživanje objavljeno u Zborniku radova američke Nacionalne akademije nauka pokazalo je zanimljivu vezu između kućnih ljubimaca i šumskih zvijeri.

Naime, skoro dvije trećine rasa pasa ima značajnu količinu vučjeg DNK što je povezano sa time da su se domaći psi i vukovi ukrštali tokom proteklih nekoliko milenijuma, navodi se u istraživanju.

"Moguće je da se psi i vukovi ukršaju, ali da je hibridizacija rijetka. Prije ove studije, konsenzus je sugerisao da pas ne može da ima mnogo, ako i imalo, vučjeg DNK da bi bio pas", rekla je istraživač u američkom Muzeju prirodne istorije i vodeći autor ovog istraživanja Odri Lin.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Banja Luka

Ovaj dio Banjaluke danas ostaje bez struje

Linova je, u saradnji sa svojim kolegama, analizirala hiljade vučjih i psećih genoma dostupnih u javnim bazama podataka i tom prilikom je otkriveno da 64 odsto modernih rasa pasa ima vukove za svoje pretke, čak i male čivave, piše BMF TV.

Dvije rase sa najviše vučjeg DNK

Ustanovljeno je da su dvije rase sa najviše vučjeg DNK čehoslovački vučjak i sarloški vučji pas.

Među rasama popularnim kao kućni ljubimci, a koje nisu rezultat namjernog ukrštanja, sa najvećim procentom vučjeg DNK dominira veliki anglo-francuski trobojac - oko pet odsto.

Iako psi sa vučjim DNK teže da budu veći, ne mora da znači da je to uvijek njihova karakteristika, navodi se i kao primjer ističe bernardinac koji nema ni traga ovog DNK.

Kako su vukovi evoluirali

Kustos u Smithsonian muzeju prirodne istorije i koautor studije Logan Kistler smatra da je vučji DNK u pse ušao preko uličnih pasa - onih koji žive blizu mjesta gd‌je obitavaju ljudi, ali nemaju vlasnika.

On sugeriše da je moguće da su se oni razmnožavali sa ženkama vukova koje su se odvojile od čopora zbog uništavanja njihovih staništa izazvanim ljudskim faktorom.

Влада Република Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske

"Vukovi su evoluirali da bi se prilagodili specifičnim staništima i uslovima, dok su pse ljudi donijeli u svaki naseljeni dio planete", kaže on.

Psi su morali da se prilagode mjestima na koje su ih ljudi odveli, a vučji geni su im "dali prednost u nekim kontekstima".

Istraživači su takođe uporedili i osobine pasa sa vučjim DNK i pokazalo se da oni sa malo ili nimalo DNK imaju veću šansu da budu druželjubivi, odani ili laki za dresuru, prenosi Euronews.

Podijeli:

Tagovi:

pas

vukovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ovaj dio Banjaluke danas ostaje bez struje

7 h

0
Сједница Владе Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske

7 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Hapšenje u Zagrebu: Muškarac (34) iskorištavao dijete za pornografiju

7 h

0
Забрањен саобраћај за теретна возила преко Романије

Društvo

Zabranjen saobraćaj za teretna vozila preko Romanije

7 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп за 28. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

Zanimljivosti

Horoskop za 28. novembar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

7 h

0
Је ли Радивоје најобразованији пастир: Магистар чува стадо оваца

Zanimljivosti

Je li Radivoje najobrazovaniji pastir: Magistar čuva stado ovaca

16 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Sa njima se ne isplati svađati: Tri najtvrdoglavija znaka Zodijaka

1 d

0
До Нове године ова два знака улазе у најбогатији период живота

Zanimljivosti

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner