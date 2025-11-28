Horoskop za 28. novembar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Ovan

Danas imate priliku da pokažete inicijativu u poslu. Ako ste u vezi, partner može pokazati neočekivano razumijevanje i otvorenost, a ako ste slobodni, postoji mogućnost da upoznate nekoga kroz neki projekat. Obratite pažnju na vrat i ramena.

Društvo U Srpskoj rođene 23 bebe

Bik

Ne žurite sa velikim investicijama. Za one u vezi, moguće je da partner izrazi očekivanja koja ste ranije ignorisali. Slobodni bi mogli biti privučeni nekim ko ima stabilnu poziciju i ozbiljan pristup. Probava vam je osjetljivija.

Blizanci

Dan je povoljan za prezentacije, pisanje izvještaja ili pregovore. Ako ste u vezi, može se javiti želja za zajednički izlet ili mala promjena rutine. Slobodnima je moguće novo poznanstvo preko škole, putovanja ili edukativnih sadržaja. Potreban vam je odmor.

Rak

Slušajte unutrašnji osjećaj kada birate projekat ili saradnika. Kod parova postoji mogućnost da partner donese iznenadnu želju za intimnijim povezivanjem. Slobodni, budite otvoreni za susret koji može biti emotivniji nego inače. Prijaće vam šetnja.

Nauka i tehnologija NASA rover detektovao "mini-munje" na površini Marsa

Lav

Pazite da ne započnete nešto što ne možete održati. Ako ste u vezi, lijepo je vrijeme za zajedničko planiranje. Slobodni, moguće je da privučete nekog ko ima umjetničku ili kreativnu nit. Pijte manje kafe.

Djevica

Fokus na detalje će vam donijeti priznanje, pokažite perfekcionizam. Među parovima su moguće male frustracije zbog svakodnevnih zadataka. Slobodni, pažljivo razmotrite da li vas neko stvarno razumije. Digestivni sistem može biti sporiji.

Vaga

Danas možete postići dobar balans sa kolegom ili klijentom ako slušate i dajete prostora za kompromis. Parovi mogu osjećati potrebu za većim zajedničkim slobodnim vremenom. Mogući su susreti u društvu za slobodne. Prijaće vam joga.

Škorpija

Dan vam može donijeti priliku da preuzmete značajniju odgovornost ili da se fokusirate na cilj koji vam je važan. U vezama su mogući emocionalni momenti gdje ćete biti ranjivi. Slobodne privlači neko ko ima dubinu i misterioznost. Psihički pritisak može biti veći.

Hronika Poznato ko je učestvovao u paljenju automobila Maria Kordića

Strijelac

Pauza na poslu može biti prilika za širinu. Za parove danas može biti veća želja za slobodom i avanturom. Slobodni bi mogli upoznati nekoga iz inostranstva ili sa drugačijom filozofijom života. Nogama i kukovima obratite pažnju.

Jarac

Rad i disciplina danas donose stvarne rezultate. Onima u vezama će partner tražiti vašu praktičnu podršku. Slobodni, postoji prilika za poznanstvo kroz posao. Jačajte mišiće.

Vodolija

Budite otvoreni za nešto novo, ali provjerite da je održivo. Za parove moguć je neobičan zajednički plan koji vas uzbuđuje. Slobodni, može se pojaviti zanimljiva osoba koja je drugačija od onoga na šta ste navikli. Ne pretjerujte sa aktivnostima koje remete san.

Svijet Raste broj žrtava katastrofalnog požara: Stanari ostali bez svega

Ribe

Vaša kreativna i intuitivna strana danas može da bude izuzetno korisna. U vezi partner možda traži nježnost i razumijevanje. Vaša energija može biti promjenljiva, odvojite vrijeme za unutrašnju relaksaciju ili kratku meditaciju.