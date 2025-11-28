Horoskop za 28. novembar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Izvor:
Šta nam zvijezde poručuju danas?
Danas imate priliku da pokažete inicijativu u poslu. Ako ste u vezi, partner može pokazati neočekivano razumijevanje i otvorenost, a ako ste slobodni, postoji mogućnost da upoznate nekoga kroz neki projekat. Obratite pažnju na vrat i ramena.
U Srpskoj rođene 23 bebe
Ne žurite sa velikim investicijama. Za one u vezi, moguće je da partner izrazi očekivanja koja ste ranije ignorisali. Slobodni bi mogli biti privučeni nekim ko ima stabilnu poziciju i ozbiljan pristup. Probava vam je osjetljivija.
Dan je povoljan za prezentacije, pisanje izvještaja ili pregovore. Ako ste u vezi, može se javiti želja za zajednički izlet ili mala promjena rutine. Slobodnima je moguće novo poznanstvo preko škole, putovanja ili edukativnih sadržaja. Potreban vam je odmor.
Slušajte unutrašnji osjećaj kada birate projekat ili saradnika. Kod parova postoji mogućnost da partner donese iznenadnu želju za intimnijim povezivanjem. Slobodni, budite otvoreni za susret koji može biti emotivniji nego inače. Prijaće vam šetnja.
NASA rover detektovao "mini-munje" na površini Marsa
Pazite da ne započnete nešto što ne možete održati. Ako ste u vezi, lijepo je vrijeme za zajedničko planiranje. Slobodni, moguće je da privučete nekog ko ima umjetničku ili kreativnu nit. Pijte manje kafe.
Fokus na detalje će vam donijeti priznanje, pokažite perfekcionizam. Među parovima su moguće male frustracije zbog svakodnevnih zadataka. Slobodni, pažljivo razmotrite da li vas neko stvarno razumije. Digestivni sistem može biti sporiji.
Danas možete postići dobar balans sa kolegom ili klijentom ako slušate i dajete prostora za kompromis. Parovi mogu osjećati potrebu za većim zajedničkim slobodnim vremenom. Mogući su susreti u društvu za slobodne. Prijaće vam joga.
Dan vam može donijeti priliku da preuzmete značajniju odgovornost ili da se fokusirate na cilj koji vam je važan. U vezama su mogući emocionalni momenti gdje ćete biti ranjivi. Slobodne privlači neko ko ima dubinu i misterioznost. Psihički pritisak može biti veći.
Poznato ko je učestvovao u paljenju automobila Maria Kordića
Pauza na poslu može biti prilika za širinu. Za parove danas može biti veća želja za slobodom i avanturom. Slobodni bi mogli upoznati nekoga iz inostranstva ili sa drugačijom filozofijom života. Nogama i kukovima obratite pažnju.
Rad i disciplina danas donose stvarne rezultate. Onima u vezama će partner tražiti vašu praktičnu podršku. Slobodni, postoji prilika za poznanstvo kroz posao. Jačajte mišiće.
Budite otvoreni za nešto novo, ali provjerite da je održivo. Za parove moguć je neobičan zajednički plan koji vas uzbuđuje. Slobodni, može se pojaviti zanimljiva osoba koja je drugačija od onoga na šta ste navikli. Ne pretjerujte sa aktivnostima koje remete san.
Raste broj žrtava katastrofalnog požara: Stanari ostali bez svega
Vaša kreativna i intuitivna strana danas može da bude izuzetno korisna. U vezi partner možda traži nježnost i razumijevanje. Vaša energija može biti promjenljiva, odvojite vrijeme za unutrašnju relaksaciju ili kratku meditaciju.
