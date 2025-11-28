Preminula pripadnica Nacionalne garde ranjena blizu Bijele kuće

Jedan od dvojice pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije ranjenih u pucnjavi nedaleko od Bijele kuće, preminuo je od zadobijenih povreda, saopštio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Dvadesetogodišnja Sara Bekstrom, koja je stupila u službu u junu 2023. i bila dio 863. čete vojne policije, preminula je u bolnici, piše "NBC".

Tramp ju je opisao kao "veoma poštovanu, mladu, divnu osobu".

Drugi ranjeni gardista, Endru Volf (24), narednik Američkog vazduhoplovstva iz Martinsburga i dalje je u kritičnom stanju.

Oboje su bili raspoređeni u misiji "Bezbjedno i lijepo" u Vašingtonu i upucani su oko 14.15 časova u srijedu, manje od 24 sata nakon što su dobili uslove za zadržavanje statusa za patroliranje gradom.

Bekstromin otac je na Fejsbuku potvrdio smrt kćerke, napisavši da je riječ o "užasnoj tragediji", dok je otac Endrua Volfa poručio: "Samo se molite za mog sina".

Osumnjičeni napadač, Rahmanulah Lakanval, avganistanski državljanin koji je prema agenciji CIA "radio sa američkim snagama tokom rata u Avganistanu", ranjen je tokom incidenta i nalazi se u bolnici.

Protiv njega su podignute optužnice za pokušaj ubistva i posjedovanje oružja tokom nasilnog krivičnog djela.