Dva prijatelja pronašla dijamant od 55.000 dolara: Na ovo su odlučili potrošiti novac

Dva prijatelja iz djetinjstva u centralnoj Indiji pronašla su dijamant od 15,34 karata, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 55.000 dolara, u jednom od najpoznatijih regiona za vađenje dijamanata, Pani u državi Madja Pradeš.

Satiš Katik (24) i Sadžid Mohamed (23) zakupili su parcelu tek nekoliko nedjelja ranije kada su naišli na dijamant koji je nakon procjene priznat kao dijamant draguljastog kvaliteta.

''Procijenjena tržišna cijena kamena je oko pet do šest miliona rupija i uskoro će biti ponuđen na aukciji'', rekao je za BBC procjenitelj dijamanata Hindi Anupam Sing.

Pana je poznata po ograničenim, ali istorijski značajnim rezervama dijamanata.

Indijske državne vlasti izdaju male parcele lokalnom stanovništvu po nominalnim cijenama, pružajući mogućnost pronalaska vrijednih kamenčića, ali većina lovaca na dijamante se vraća praznih ruku.

Katik vodi mesaru, a Mohamed prodaje voće – obojica potiču iz siromašnih porodica i već generacijama tragaju za dijamantima.

''Bogovi su konačno nagradili njihov trud i strpljenje'', rekao je Mohamedov otac, Nafis.

Svijet Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

Dvojica prijatelja kažu da su sada fokusirana na životne planove svojih porodica.

''Ne razmišljamo još o kupovini zemljišta ili preseljenju. Za sada želimo da udamo naše sestre'', rekli su oni.

Iako dijamant još nije prodat, lokalni zvaničnici hvale sreću mladih pronalazača.

''Zakupili su parcelu 19. novembra i imali nevjerovatnu sreću da pronađu dijamant draguljastog kvaliteta u roku od nekoliko nedjelja'', rekao je okružni rudarski službenik Pane, Ravi Patel.