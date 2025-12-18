"Doktor smrt, trovač, ubica": Osuđen anesteziolog zbog ubistva 12 pacijenata

Bivši anesteziolog Frederik Pehier osuđen je na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, od kojih je 12 preminulo.

Bivši francuski anesteziolog Frederik Pehier osuđen je na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, od kojih je 12 preminulo. Sud u gradu Besankon na istoku Francuske proglasio ga je krivim za kontaminaciju infuzijskih vrećica supstancama koje su uzrokovale srčani zastoj ili krvarenje, piše Bi-bi-si.

"Vi ste doktor smrt"

Pehier se našao pod istragom prije osam godina, a sumnjičilo ga se za trovanje pacijenata u dvije klinike u Besankon u periodu između 2008. i 2017. godine.

"Vi ste Doktor Smrt, trovač, ubica. Sramotite sve ljekare", poručili su tužioci prošle sedmice tokom suđenja. "Ovu ste kliniku pretvorili u groblje."

Besankon, koji je sve vrijeme negirao bilo kakvu krivicu, sada ima 10 dana za podnošenje žalbe na presudu.