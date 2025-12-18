Logo
Large banner

Ukrajini prijeti bankrot

18.12.2025

09:36

Komentari:

0
Украјини пријети банкрот
Foto: Tanjug/AP

Ukrajina se suočava s ozbiljnim rizikom fiskalne krize ukoliko u narednim mjesecima ne bude osigurano obimno spoljno finansiranje. Na to je upozorio AP, čime je dodatni pritisak stavljen na lidere Evropske unije uoči ključnog samita.

Ova procjena zasniva se na projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda, koje obuhvataju finansijske potrebe Ukrajine za period od 2026. do 2027. godine.

Razmatranje mjera

Evropski zvaničnici trenutno razmatraju mjere bez presedana kako bi spriječili državnu insolventnost Ukrajine, istovremeno nastojeći očuvati njene ratne kapacitete.

Prema podacima MMF-a koje je 17. decembra 2025. prenio Asošijeted pres, Ukrajini će tokom 2026. i 2027. biti potrebno približno 137 milijardi evra spoljnog finansiranja.

Ta sredstva namijenjena su pokrivanju budžetskih deficita, vojnih rashoda te očuvanju osnovne ekonomske stabilnosti u uslovima trajanja rata.

Зеница-жељезара-

Gradovi i opštine

Šok iz Zenice: Željezara odlazi u stečaj!

Zvaničnici upozoravaju da bi, bez čvrstih finansijskih obaveza najkasnije do proljeća 2026. godine, Ukrajina mogla doći u situaciju da ne bude u mogućnosti isplaćivati plate vojnicima i državnim službenicima, penzije, niti osigurati funkcioniranje ključnih javnih usluga.

Upravo taj scenario, a ne trenutno neizmirivanje dugova, naveo je AP da Ukrajinu opiše kao zemlju „na rubu bankrota“.

Od početka ruske operacije, ukrajinska ekonomija je izbjegla potpuni slom, bilježeći umjeren rast bruto domaćeg proizvoda od oko tri do pet posto tokom 2023. i 2024. godine.

Ipak, takva otpornost prikriva snažnu zavisnost od međunarodne pomoći. Domaći prihodi uglavnom se koriste za finansiranje odbrane, dok se civilna potrošnja gotovo u potpunosti oslanja na vanjsku podršku.

policija fbih

Hronika

Pronađeno tijelo nestalog muškarca u Konjicu

Za 2025. godinu procjenjuje se da će budžetski deficit iznositi oko 19 do 20 odsto BDP-a.

Za tu godinu već je osigurano približno 38 do 39 milijardi dolara stranog finansiranja, uključujući pomoć EU kroz Instrument za Ukrajinu, kao i prihode ostvarene od dobiti zamrznute ruske imovine.

Međutim, izazovi postaju znatno veći u periodu 2026–2027, kada se očekuje nastavak visokih vojnih izdataka, uz istovremeni rast troškova obnove zemlje.

Zvaničnici EU procjenjuju da bi Unija trebala pokriti oko dvije trećine ukupnog finansijskog jaza od 137 milijardi evra, odnosno približno 90 milijardi, dok bi ostatak mogao doći od Sjedinjenih Američkih Država, MMF-a i drugih partnera iz grupe G7.

kongres

Svijet

Kongres neće zaustaviti Trampa: Odbijene rezolucije o sprečavanju proglašenja rata protiv Venecuele

Takva očekivanja dodatno opterećuju Brisel u trenutku sve izraženijih političkih nesuglasica unutar Unije.

Među opcijama o kojima će se raspravljati na samitu EU 18. i 19. decembra nalazi se i tzv. „zajam za reparacije“, koji bi bio osiguran zamrznutom imovinom ruske centralne banke.

U Evropi je zamrznuto između 210 i 300 milijardi evra takve imovine, najvećim dijelom u finansijskoj instituciji Euroklir u Belgiji. Kao alternativno rješenje razmatra se i zajedničko zaduživanje EU radi prikupljanja sredstava na međunarodnim tržištima kapitala.

Podijeli:

Tagovi:

Volodimir Zelenski

bakrot

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

1 d

0
Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад

Svijet

Incident u Bundestagu tokom posjete Zelenskog, sumnjaju na sajbernapad

2 d

0
Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

Svijet

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

3 d

0
Ништа од договора – Кијев одбио

Svijet

Ništa od dogovora – Kijev odbio

3 d

0

Više iz rubrike

Конгрес неће зауставити Трампа: Одбијене резолуције о спречавању проглашења рата против Венецуеле

Svijet

Kongres neće zaustaviti Trampa: Odbijene rezolucije o sprečavanju proglašenja rata protiv Venecuele

4 h

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Svijet

Danas izricanje presude Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane

5 h

0
Како изгледа живот на - 60 степени? Људи у овом граду тврде да су веома задовољни

Svijet

Kako izgleda život na - 60 stepeni? Ljudi u ovom gradu tvrde da su veoma zadovoljni

5 h

0
Премијер Аустралије најавио широке реформе како би се сузбио говор мржње

Svijet

Premijer Australije najavio široke reforme kako bi se suzbio govor mržnje

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Zbog bruceloze, životinje kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

48

FIFA: Rusija se vraća na UEFA takmičenja nakon 3 godine suspenzije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner