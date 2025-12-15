Kijev je odbacio ideju o stvaranju demilitarizovane slobodne ekonomske zone u Donbasu, piše Politiko.

"Ukrajina je odbila ovaj prijedlog", objavila je publikacija, pozivajući se na francuskog zvaničnika.

Izvor je dodao da, uprkos prigovorima evropskih zemalja, SAD nastavljaju da insistiraju na teritorijalnim ustupcima Kijeva.

Prošle nedjelje, Politiko je objavio da je Ukrajina, u pokušaju da privuče Donalda Trampa, predložila stvaranje slobodne ekonomske zone u Donbasu gdje bi se "mogli ostvariti američki poslovni interesi".

Šef Bijele kuće je primijetio da bi ova ideja mogla da uspje.

Kako je naglasio pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Jurij Ušakov, komentarišući plan Volodimira Zelenskog da održi referendum o teritorijalnom pitanju, čitav Donbas je ruska teritorija.

