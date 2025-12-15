Logo
Više od 1.400 parova oborilo Ginisov rekord u ljubljenju pod imelom

Tanjug

15.12.2025

10:17

0
Foto: Tanjug/AP/Allison Robbert

Hiljade ljudi okupile su se u centru grada Vašingtona ljubeći se pod imelom najmanje pet sekundi u isto vrijeme, čime je oboren Ginisov svjetski rekord u broju parova koji su se istovremeno ljubili pod grančicama tog simboličnog zimzelenog grma.

Tokom manifestacije “Nacionalni poljubac ispod imele”, 1.435 parova ljubilo se pet sekundi u isto vrijeme, čime je premašen dosadašnji rekord od 480 parova, saopštili su organizatori.

Direktor manifestacije Geren Prajs rekao je da je obaranje rekorda za njega imalo poseban značaj, jer je ideju o “nacionalnoj imeli” prvi put zamislio prije više od deset godina, prilikom planiranja prosidbe svoje sadašnje supruge.

Zanimljivosti

Samanta ima najveća usta na svijetu: U njih stane konzerva hrane, ali i cijela vinska flaša

''Ovim smo pokazali cijelom svijetu da je Vašington grad ljubavi'', rekao je Prajs okupljenima uoči zajedničkog poljupca.

Parovi su se okupili ispod ukrasa “Nacionalna imela”, čelične konstrukcije teške oko 270 kilograma i široke tri metra, koja je bila okačena na visini od oko devet metara i ukrašena zelenilom, crvenim trakama i zvončićem. Nekoliko minuta nakon završetka događaja, zvanični sudija Ginisove knjige Majkl Emprik je potvrdio da je rekord uspješno oboren, što je pozdravljeno aplauzima i ovacijama prisutnih.

Ginisov rekord

zaljubljenost

takmičenje u ljubljenju

Vašington

