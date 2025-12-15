Logo
Large banner

Papa Lav stiže u Ukrajinu?

Izvor:

Tanjug

15.12.2025

07:28

Komentari:

0
Папа Лав стиже у Украјину?

Papa Lav XIV je izjavio da je Vatikan već pripremio aranžmane za put u Ukrajinu, na koji će on krenuti četiri dana nakon svog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali da postoje teškoće povezane sa bezbjednosnim problemima u toj zemlji.

"Nadam se, ali ne znam kada. Moramo biti realni u vezi sa ovim stvarima", rekao je papa novinarima prilikom privatne audijencije optičara, koja je održana u njegovoj rezidenciji Kastel Gandolfo povodom dana Svete Lucije, zaštitnice vida, prenosi ANSA.

Papa je izrazio nadu da će se uložiti svi napori za "pravedan i trajan mir" u Ukrajini, a iste napore je zatražio od italijanskih diplomata.

Papa Lav XIV je kazao diplomatama da "moraju biti muškarci i žene dijaloga, vješti u čitanju znakova vremena prema tom kodeksu hrišćanskog humanizma koji je u osnovi italijanske i evropske kulture", da bi "sačuvali i promovisali istinski mir".

Podijeli:

Tagovi:

papa Lav

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Глумац и његова супруг пронађени мртви

Svijet

Šok u Holivudu! Slavni glumac i reditelj pronađen mrtav sa suprugom

1 h

0
Влодимир Зеленски

Svijet

Danas nastavak razgovora zvaničnika Ukrajine i SAD u Berlinu, dolaze i evropski lideri

1 h

0
Данас славимо три светитеља: Били су оличење части, вјере и мучеништва

Društvo

Danas slavimo tri svetitelja: Bili su oličenje časti, vjere i mučeništva

1 h

0
Поплаве у Мароку

Svijet

Poplave u Maroku odnijele najmanje sedam života

1 h

0

Više iz rubrike

Сиднеј-терористички напад

Svijet

Broj povrijeđenih u Sidneju porastao na preko 40, poginulih 16

1 h

0
Глумац и његова супруг пронађени мртви

Svijet

Šok u Holivudu! Slavni glumac i reditelj pronađen mrtav sa suprugom

1 h

0
Влодимир Зеленски

Svijet

Danas nastavak razgovora zvaničnika Ukrajine i SAD u Berlinu, dolaze i evropski lideri

1 h

0
Поплаве у Мароку

Svijet

Poplave u Maroku odnijele najmanje sedam života

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Intel opet izgubio

08

23

Oskrnavljeno groblje nakon terorističkog napada u Sidneju: Fotografije su jezive

08

23

Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

08

11

Rite Ugljevik ponovo na mreži

08

06

Hoze Antonio Kast novi predsjednik Čilea

Small banner

Trenutno na programu

5:30

Autošop magazin, (R)

emisija o automobilima

6:00

ATV vijesti (R )

informativni program vijesti

6:45

Vježbajte sa Lidijom (R)

lajfstajl

6:55

ATV jutro

jutarnji program

9:00

Narod priča (R)

reportažna emisija

9:40

Energo klub (R)

reportažna emisija

10:25

Krvavo cvijeće S02 EP 244 ( 12+), R

serijski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner