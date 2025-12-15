Papa Lav stiže u Ukrajinu?

Izvor:
Tanjug
15.12.2025
07:28
Papa Lav XIV je izjavio da je Vatikan već pripremio aranžmane za put u Ukrajinu, na koji će on krenuti četiri dana nakon svog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali da postoje teškoće povezane sa bezbjednosnim problemima u toj zemlji.
"Nadam se, ali ne znam kada. Moramo biti realni u vezi sa ovim stvarima", rekao je papa novinarima prilikom privatne audijencije optičara, koja je održana u njegovoj rezidenciji Kastel Gandolfo povodom dana Svete Lucije, zaštitnice vida, prenosi ANSA.
Papa je izrazio nadu da će se uložiti svi napori za "pravedan i trajan mir" u Ukrajini, a iste napore je zatražio od italijanskih diplomata.
Papa Lav XIV je kazao diplomatama da "moraju biti muškarci i žene dijaloga, vješti u čitanju znakova vremena prema tom kodeksu hrišćanskog humanizma koji je u osnovi italijanske i evropske kulture", da bi "sačuvali i promovisali istinski mir".
