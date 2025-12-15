Oskrnavljeno groblje nakon terorističkog napada u Sidneju: Fotografije su jezive

Muslimansko groblje je vandalizovano odsječenim svinjskim glavama, dok australijski lideri pozivaju na smirenost nakon masakra na plaži Bondi u nedjelju.

Naved Akram (24) i njegov otac Sajid Akram (50) otvorili su vatru na narod koji se okupio na plaži povodom Hanuke nešto prije 19 časova u nedjelju.

Broj poginulih u jezivom terorističkom napadu porastao je na 16, a među žrtvama je i desetogodišnja djevojčica.

Dan nakon masakra na plaži pojavile su se stravične fotografije na kojima se prikazuje muslimansko groblje u jugozapadnom sidnejskom predgrađu Narelan, oskrnavljeno iskasapljenim svinjskim glavama i dijelovima tijela nakon masakra na Bondiju.

Policija je navela da je oko 6 časova ujutru u ponedjeljak primila prijavu da su životinjski ostaci ostavljeni na ulazu na groblje u ulici Ričardson, u Narelanu.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta i pronašli više svinjskih glava. Policija je odmah započela istragu povodom ovog incidenta. Svinjske glave su u međuvremenu uklonjene i propisno zbrinute", navodi se u saopštenju.

Policija je saopštila da je istraga o ovom incidentu u toku.

Svinjetina se u islamu smatra haramom, odnosno nehalal hranom (što znači da nije dozvoljena). Smatra se nečistom, a konzumiranje svinjetine narušava stanje čistoće muslimana, čineći ga nepodobnim za određene vjerske aktivnosti.

Konzumiranje svinjetine se takođe smatra nekošer u jevrejskoj vjeri.

(Telegraf.rs)