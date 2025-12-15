Preporuka top 5 božićnih filmova koji vas neće razočarati

Ovo je idealno vrijeme da se udobno smjestite uz šolju kuvanog vina i omiljeni kolač i prepustite se magiji božićnih filmova.

Pripreme za praznike su već počele. Svjetla su upaljena, planovi za prazničnu trpezu se prave, a potraga za savršenim poklonima polako počinje, izvještava Index.hr.

Iako striming servisi poput Netflix-a, Prime Video-a i Disney+-a nude raznovrsne klasike poput Vilenjaka, Zapravo ljubavi i Sam u kući, ponekad je lijepo otkriti skriveni dragulj.

Zato vam donosimo pet potcijenjenih božićnih filmova o kojima bi trebalo više da se priča, piše Express.co.uk.

Netflix-ov animirani film Klaus iz 2019. godine donosi originalnu priču o stvaranju Djeda Mraza.

Priča prati sebičnog poštara i povučenog proizvođača igračaka koji sklapaju neobično prijateljstvo i donose radost hladnom, mračnom gradu u očajničkoj situaciji.

Glavnim likovima, Jesperu i Klausu, glasove pozajmljuju Džejson Švarcman i Dž. K. Simons, a u glumačkoj ekipi su i Rašida Džouns i Džoana Kjuzak.

Film je dobio pohvale kritike nakon objavljivanja zbog izvanredne animacije, dirljive priče i humora.

Takođe je nominovan za Oskara za najbolji animirani film, postajući prvi Netfliksov animirani film koji je dobio tu prestižnu nominaciju. Spremite se, Klaus bi mogao biti film koji će vas svake godine rasplakati.

Čudo u 34. ulici

Čudo u 34. ulici je još jedan film koji će vas dotaći suza, ali na najljepši mogući način. Priča je adaptirana u nekoliko filmova, ali verzija iz 1994. godine ostaje posebna uspomena za mnoge.

Priča se fokusira na šestogodišnju Suzan (Mara Vilson), koja, zbog uticaja svoje majke Dori (Elizabet Perkins), sumnja u postojanje Deda Mraza.

Kada Dori dobije zadatak da angažuje Deda Mraza da se fotografiše sa djecom u robnoj kući, ona angažuje neobičnog čovjeka po imenu Kris Kringl (Ričard Atenboro), koji tvrdi da je pravi.

Njegove tvrdnje nailaze na skepticizam, ali ubrzo mladi advokat, kao i sama Suzan i njena majka, staju u njegovu odbranu.

Rođenje Hristovo!

Ako ste ljubitelj komedija sa dirljivom porukom, britanski film ''Rođenje Hristovo!“ će vas sigurno osvojiti.

Radnja prati nastavnika Pola Madensa (Martin Friman), koji dobija nezahvalan zadatak da postavi školsku božićnu predstavu.

U žestokoj konkurenciji sa prestižnom rivalskom školom, Pol emotivno organizuje da njegovu predstavu vide holivudski producenti.

Ubrzo se njegova mala laž pretvara u veliku avanturu u kojoj mu ''pomaže“ njegov ekscentrični asistent, gospodin Popi (Mark Vuton).

Uz Frimana, u filmu glume i Ešli Džensen, Džejson Votkins i Pam Feris, a mladi Alan Kar ima urnebesnu ulogu. Savjet: nakon prvog dijela, ne žurite da gledate nastavke - nisu ni približno toliko dobri.

Prošli Božić

Romantičnu komediju iz 2019. godine ''Prošli Božić“ režirao je Pol Fejg, poznat po hitu ''Djeveruše“, a inspirisana je nezaboravnom muzikom Džordža Majkla i grupe Wham!.

Emilija Klark igra Kejt, pomalo ciničnu djevojku koja radi u prodavnici božićnih ukrasa i neočekivano uspostavlja vezu sa misterioznim Tomom (Henri Guding).

Kako se njihovo prijateljstvo razvija, Kejt počinje da se suočava sa sopstvenom prošlošću i donosi odluke o svojoj budućnosti, sve u magičnom prazničnom okruženju Londona. Pripremite se za emotivni obrt na kraju koji će vas ostaviti bez riječi.

U filmu glume i Ema Tompson i Mišel Jeo, a fanove će oduševiti kameo pojavljivanje Endrua Ridžlija iz grupe Wham!.

Polarni ekspres

''Polarni ekspres“ je film koji će vas nepogrešivo vratiti u djetinjstvo i uzbuđenje čekanja dolaska Djeda Mraza.

Zasnovan na istoimenoj dječjoj slikovnici Krisa van Alsburga iz 1985. godine, animirani film Roberta Zemekisa transformiše jednostavnu priču u vizuelno čudo ispunjeno toplom čokoladom, božićnim svjetlima i snijegom.

Film je ušao u istoriju kao prvi dugometražni film snimljen u potpunosti pomoću tehnologije snimanja pokreta (motion capture), što mu daje prepoznatljiv vizuelni stil. Tom Henks je pozajmio glas nekoliko likova, a glumili su i Darel Sabara i Nona Gej.

''Polarni ekspres“ je nesumnjivo moderni klasik koji će vas savršeno uvesti u praznično raspoloženje.