Božićni filmovi na Netfliksu: Jedan od njih je najgledaniji i već ima 19 miliona pregleda

09.12.2025

15:30

Komentari:

0
Kako se novogodišnji praznici približavaju, sve je jasnije da su božićni filmovi postali omiljeni sadržaj na Netfliksu, a mnogi su se čak našli na vrhu liste najgledanijih.

Najgledaniji film na platformi je trenutno ''Jingle Bell Heist“. Prema globalnoj rang listi od početka decembra 2025. godine, nekoliko naslova sa božićnim ili zimskim temama zauzima visoke pozicije među najgledanijim filmovima.

Jedan od najnovijih primjera je ''My Secret Santa“ - božićna romantična komedija objavljena početkom decembra.

Храна

Zanimljivosti

Evo šta se krije iza natpisa "posno" na proizvodima

Pored toga, ''Jingle Bell Heist“, noviji praznični naslov iz novembra, trenutno je broj jedan na listi najgledanijih na Netfliksu. U prvoj nedjelji na platformi ima 19 miliona pregleda.

Olivija Holt i Konor Svindels igraju glavne uloge: Sofija je zaposlena u velikoj londonskoj robnoj kući, opterećena brigom o bolesnoj majci i finansijskim poteškoćama; Nik je majstor i bivši zatvorenik koji želi da izgradi bolji život za sebe i svoje dijete.

Sudbina ih spaja kada oboje upadnu u svijet krađe, Sofija kao sitna džeparošica, a Nik kao neko sa pristupom bezbjednosnim sistemima. Zajedno planiraju da opljačkaju istu robnu kuću na Badnje veče - ne samo da bi riješili svoje finansijske probleme, već i da bi se osvetili osnivaču kompanije koji ih je, kako vjeruju, oštetio.

Mišljenja o filmu ''Jingle Bell Heist“ su podijeljena - među kritičarima ima onih kojima se sviđa, a mnogi kažu da u ovoj romantičnoj komediji nema ničeg ''ni romantičnog ni smiješnog“, prema Rotten Tomatoes.

Pored toga, među 10 najgledanijih su ''Champagne Problems“, ''A Merry Little Ex-mas“, prenosi Kliks.

