Nefliks bez najave ukinuo ovu opciju

B92

04.12.2025

09:15

0
Нетфликс
Foto: pexels

Netfliks je tiho ukinuo opciju "Kast" za filmove i serije sa telefona na većinu televizora.

Umjesto preslikavanja, sada morate direktno da otvorite Netfliks na TV-u i da koristite njegov daljinski upravljač kako biste pustili bilo šta. Promjena se pojavila bez najave, a mnogi korisnici su primijetili da je "Kast" opcija nestala tokom prethodnih nedjelja.

Jedan Redit korisnik je rekao da je funkcija nestala još 10. novembra i to bez ikakvog upozorenja, što se poklapa sa onim što su prijavljivali korisnici različitih uređaja.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu

Kako se konfuzija širila, Netflix je ažurirao svoju stranicu za podršku i potvrdio da više ne radi na većini pametnih televizora i modernih "striming boksova". Ažurirane informacije objašnjavaju da "Kast" i dalje funkcioniše na malom broju starijih uređaja, prenosi b92.

Pored toga, Netfliks je 1. decembra dodao i nove detalje nakon novih pritužbi korisnika. Stranica sada jasno navodi da samo mali broj proizvoda i dalje može da prima "Kast" iz Netfliks mobilne aplikacije.

Predstavnik korisničke podrške navodno je rekao jednom korisniku da, ako uređaj ima sopstveni daljinski, ne možete da koristite "Kast" za njega. Dodali su da se ovim poboljšava iskustvo, mada se mnogi ne slažu, su voljeli da kontrolišu Netfliks direktno sa telefona.

Netfliks

nauka

Komentari (0)
