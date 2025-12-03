Stiže nam posljednji Supermjesec u godini: Kako i kada ga vidjeti?

Pripremite se za nebeski spektakl dok posljednji pun mjesec 2025. godine izlazi u punom sjaju. U četvrtak, 4. decembra, dok se sjeverna hemisfera priprema za zimu, takozvani Hladni Supermjesec će se pojaviti na horizontu u zalazak sunca. Biće veći i svjetliji nego obično, piše ScienceAlert.

Idealni uslovi za fotografisanje

Ovaj događaj nudi odličnu priliku za fotografisanje izlaska Mjeseca. To je zato što hladni zimski vazduh sadrži manje vlage, što znači da će nebo biti jasnije, stvarajući savršene uslove za posmatranje ovog fenomena.

Šta je tačno Supermjesec?

Supermjesec je prirodni fenomen koji se javlja zbog putanje Mjesečeve orbite oko Zemlje. Ova putanja nije savršeno okrugla, već blago ovalna. Zbog toga postoje tačke u kojima je Mjesec bliži ili dalje od svoje prosječne udaljenosti od 384.400 kilometara. Tačka u kojoj je najbliži Zemlji naziva se perigej. Kada se perigej poklopi sa punim Mjesecom, to se naziva supermjesec.

Zanimljivo je da se sama udaljenost u perigeju menja zbog Sunčeve gravitacije i drugih faktora. Tokom najbližih perigeja, Mjesec može izgledati do 30 procenata veći i 14 procenata svjetliji na nebu.

Koliko će biti veliki i svijetao?

Tokom perigeja 4. decembra, pun Mjesec će biti udaljen 220.000 milja (357.219 kilometara) od Zemlje. Ovo će povećati njegovu prividnu veličinu za 8 procenata, a sjaj za oko 16 procenata u poređenju sa prosječnim punim Mjesecom. Iako će biti malo dalje od Supermjeseca koji smo vidjeli u novembru, biće bliži nego bilo koji drugi od aprila 2020. godine.

Kako i kada ga vidjeti?

Tehnički naziv za ovaj položaj je sizigija, što se odnosi na poravnanje tri ili više nebeskih tijela - u ovom slučaju, Sunca, Zemlje i Mjeseca. Pošto će Mjesec biti na suprotnoj strani Zemlje od Sunca, potražite ga na istočnom horizontu odmah nakon zalaska sunca, bez obzira gdje se nalazite u svijetu.