Stanković: Zakon o geoprostornim podacima do kraja godine

Republika Srpska bi do kraja godine trebalo da dobije zakon o infrastrukturi geoprostornih podataka, kako bi se ova oblast dodatno uredila, rekao je danas direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ Dragan Stanković.

"Geoprostorni podaci biće koncentrisani kod nas. Imamo sporazume sa različitim institucijama o razmjeni tih podataka, a suština je da neko ažurira i vodi evidenciju", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci, uoči konferencije o infrastrukturi geoprostornih podataka, čiji je organizator RUGIPP.

On je naveo da ovaj zakon u programu rada Narodne skupštine Republike Srpske, te dodao da ovo zakonsko rješenje imaju sve zemlje u okruženju.

Konferencija o infrastrukturi geoprostornih podataka organizovana je u okviru donatorskog projekta "Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH" /DELEF/ u sklopu kojeg je Republika Srpska dobila oko dva miliona evra, a cilj je da se dođe do adekvatnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti.

Stanković je pojasnio da se projekat DELEF realizuje uz podršku Vlade Švedske i da se donatorska sredstva koriste od 2023. godine.

On je naveo da Republika Srpska ima Savjet čiji su članovi iz različitih republičkih institucija i ministarstava.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović zahvalio je Švedskoj na donatorskim sredstvima, te ukazao na to da Vlada i resorno ministarstvo prepoznaju značaj geoprostornih podataka.

"Bez ovih podataka nema ozbiljnog razvoja infrastrukture i upravljanja procesima u odvijanju saobraćaja i zato ćemo uvijek podržavati ove aktivnosti, a daćemo i podršku pri donošenju adekvatnog zakona", naveo je Stevanović.

Direktor projekta DELEF Dženi Sveneval rekla je da podržava saradnju od koje, kako je ocijenila, zavisi uspjeh u oblasti geoprostornih podataka.