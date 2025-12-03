Logo
Vozači oprez! Magla smanjuje vidljivost

Izvor:

SRNA

03.12.2025

07:57

Foto: ATV

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća redovno, a magla mjestimično smanjuje vidljivost duž riječnih tokova Sane, Vrbasa, Bosne i Spreče, te ponegdje u višim planinskim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS vozače upozoravaju na povećanu opasnost od odrona, naročito na putnim pravcima Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Dobro Polje-Miljevina, Sarajevo-Foča- Šćepan Polje, zbog čega je neophodna maksimalno oprezna vožnja.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezovog Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 28 beba

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan-Prijedor jedan, te zbog radova u tunelima Hamšil, Pasjaci, Sokolača, Cera tri, Strogonik, Grabovica i Oštri vrh na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu Trgovišta na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu Kotva dva na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog radova na uređenju razđelnog pojasa za period 2025. i 2026.

godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu

Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Holesterol

Zdravlje

Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane, već od ovih namirnica

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta. Na ovim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH je, zbog zamjene rasvjete, za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje, zbog odrona, putnička vozila nosivosti do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna

Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

