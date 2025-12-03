Vozači oprez! Magla smanjuje vidljivost

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća redovno, a magla mjestimično smanjuje vidljivost duž riječnih tokova Sane, Vrbasa, Bosne i Spreče, te ponegdje u višim planinskim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS vozače upozoravaju na povećanu opasnost od odrona, naročito na putnim pravcima Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Dobro Polje-Miljevina, Sarajevo-Foča- Šćepan Polje, zbog čega je neophodna maksimalno oprezna vožnja.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezovog Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan-Prijedor jedan, te zbog radova u tunelima Hamšil, Pasjaci, Sokolača, Cera tri, Strogonik, Grabovica i Oštri vrh na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu Trgovišta na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu Kotva dva na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog radova na uređenju razđelnog pojasa za period 2025. i 2026.

godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu

Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta. Na ovim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH je, zbog zamjene rasvjete, za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje, zbog odrona, putnička vozila nosivosti do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna

Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.