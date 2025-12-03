Logo
Rubio: Sukob u Ukrajini nije naš rat

Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas, nakon sastanka kabineta u Bijeloj kući, da rat u Ukrajini nije američki rat, prenijeli su američki mediji.

- To nije naš rat, to nije predsjednikov rat. To se nikada ne bi dogodilo da je Donald Tramp bio predsjednik. On je jedini lider na svijetu koji može da pomogne da se to okonča - rekao je Rubio.

Tramp je ranije danas na sjednici kabineta rekao da SAD više ne učestvuju finansijski u ratu u Ukrajini i da se njegova administracija fokusira na diplomatsko okončanje rata.

On je optužio bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena da je "dijelio milijarde dolara kao bombone", navodeći da je "ogroman dio" pomoći bio isporučen u gotovini, a ostatak u opremi.

Tramp je naglasio da njegova administracija ne daje besplatnu vojnu pomoć.

