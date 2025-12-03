Žena preživjela udar meteora starog 4.5 milijardi godina

Odmarala se na kauču u svojoj dnevnoj sobi kada se dogodilo nešto nestvarno. U popodnevnim časovima 30. novembra 1954. godine, u Silacaugi, Alabama, meteor otprilike veličine grejpfruta probio se kroz krov njene kuće, odbio se od drvenog radija i udario je u kuk.

Udar je Ani Hodges ostavio veliku, tamnu modricu, ali je preživjela. U početku, Hodges i njena majka, koja je bila u drugoj sobi, nisu imale pojma šta se dogodilo. Pronašle su predmet - stijenu tešku skoro 3,8 kilograma sastavljenu uglavnom od željeza i nikla - ali još nisu razumjele njeno porijeklo.

Ispostavilo se da je stijena dio 1685 Toroa, asteroida srednje veličine otprilike kao Menhetn, kojeg je NASA klasifikovala kao "asteroid blizu Zemlje" zbog njegove blizine.

Napolju je komešanje brzo raslo. Neki mještani, koji su vidjeli svijetlu prugu na nebu, mislili su da se srušio avion; drugi su posumnjali da bi to mogao biti dio svemirske letjelice jer su pozivi hitnoj službi preplavili lokalnu stanicu. Američko ratno vazduhoplovstvo se uključilo, odnijevši stijenu na ispitivanje kako bi potvrdilo da se zaista radi o meteoru: materijalu starom 4,5 milijardi godina koji je putovao kroz svemir prije nego što je nasilno stigao u Hodgesinu dnevnu sobu.

Nakon što su naučna pitanja odgovorena, pojavio se novi spor: vlasništvo. Budući da je meteor pao na kuću koju su iznajmljivali, Hodges i njen suprug našli su se u pravnoj bici sa gazdaricom kuće, koja je tvrdila da kamen pripada njoj kao vlasnici nekretnine (i, što je nevjerovatno, tražila je novac za popravku krova!). Na kraju je žena prihvatila nagodbu od 500 dolara kako bi odustala od svog zahtjeva.

Na kraju je Ann Hodges donirala meteorit Prirodnjačkom muzeju Alabame, pod uslovom da muzej pokrije njene sudske troškove. Stijena - sada poznata kao meteorit Sylacauga - i danas je tamo izložena.

Meteorit Sylacauga se sada smatra veoma vrijednim - prema nekim procjenama vrijedi više od milion dolara.