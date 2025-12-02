Djevojčica (6) spasila sebe, majku i mlađeg brata pomoću znaka koji je dala rukom

Ono što je u početku izgledalo kao uobičajena intervencija zbog saobraćajne nezgode, ispostavilo se kao pokušaj otmice u Beču, glavnom gradu Austrije.

Kada su policajci iz gradskog policijskog komandnog odjeljenja Funfhaus oko 19,30 sati u nedjelju pozvani zbog saobraćajne nesreće u blizini jednog tržnog centra, nisu ni slutili kako će se ovaj slučaj razviti.

Irački državljanin star 39 godina nije mogao da pokaže vozačku dozvolu nakon nesreće, a policija je prilikom detaljnije kontrole pronašla uplašenu ženu i dvoje male djece na zadnjem sjedištu automobila. Šestogodišnja djevojčica pokazala je policajcima tada SOS znak rukom, čime je uspjela da spase sebe, svog mlađeg brata i majku.

Saobraćajka kao povod

Slučaj je otkriven najprije zbog saobraćajne nezgode. Oko 19.30 jedan automobil udario je drugi, a sudar je izazvao materijalnu štetu na vozilima.

"Kod nezgoda sa materijalnom štetom u principu ne mora da se pozove policija. Međutim, drugom vozaču je bilo čudno ponašanje čovjeka iz drugog vozila pa je pozvao policiju", rekla je portparolka policije Julija Šik.

Pored toga, 39-godišnji Irački državljanin u početku nije mogao da pokaže vozačku dozvolu. Kada je policija stigla, sumnja se pojačala. Muškarac nije posjedovao važeću vozačku dozvolu. Policajcima je takođe bilo sumnjivo njegovo uznemireno ponašanje.

Bivša žena i djeca na zadnjem sjedištu

Dok su policajci dokumentovali slučaj, primjetili su da u vozilu ima još osoba. Kada je policajac otvorio zadnja vrata, na zadnjem sjedištu su sjedili 34-godišnja žena, njegova bivša supruga i njihovo dvoje male djece. Riječ je o šestogodišnjoj djevojčici i bebi.

"Policajci su se raspitivali da li su putnici u vozilu dobro, kada je šestogodišnja djevojčica policajcu pokazala SOS znak rukom", opisala je Šik. Tada je i majka skupila hrabrost i kroz suze zamolila policajce za pomoć.

Ova 34-godišnjakinja, čiji identitet nije naveden, izjavila je da je upravo bila oteta, a muškarac je bio naoružan. Policajci su odmah potom odvukli osumnjičenog sa strane.

Ženi je prijetio nožem

Kako se kasnije ispostavilo, muškarac je te večeri vjerovatno čekao ženu na otvorenom u drugom okrugu.

"Osumnjičeni je prethodno navodno prijetio ženi oštrim predmetom, vjerovatno nožem, i primorao je nju i djecu da uđu u automobil“, izvjestila je Julija Šik.

Takođe je odnio i dječija kolica. Ispitivanje 39-godišnjeg muškarca obavljeno je u ponedjeljak.

"Muškarac je izjavio da nije primorao bivšu suprugu da uđe u automobil. Takođe je rekao da je planirao da se odmah vrati u stan", rekla je portparolka policije.

Nož u dječjim kolicima

Nije poznato gdje je muškarac namjeravao da odveze bivšu suprugu i djecu.

"Znamo samo da je oko sat vremena vozio ženu i djecu po gradu", rekla je Šik.

Tokom pretresa u vozilu su pronađena tri noža, kao i jedan u dječjim kolicima. Muškarac je po nalogu Višnjeg javnog tužilaštva u Beču sproveden u pritvor. Žena odranije već ima privremenu zabranu prilaska protiv svog bivšeg supruga.