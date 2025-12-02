Baka djevojčice (12) koju su upucali njemački policajci: ''Stavili su joj pištolj na glavu, ležala je krvava''

Dvanaestogodišnja djevojčica porijeklom iz Srbije, koja je ranjena u Njemačkoj u Bohumu kada je policajac pucao u nju nalazi se u stabilnom stanju i oporavlja se nakon operacije.

Baka upucane djevojčice oglasila se za "Blic" i otkrila detalje incidenta koji je, kako kaže "digao Njemačku na noge".

Upucana djevojčica preživjela je napad njemačke policije, ali je nakon toga bila u kritičnom stanju. Operisali su joj tri organa - jetru, žuč i želudac. Baka djevojčice ističe da je njena porodica preživjela pravi horor, ali se nada da će pravda biti zadovoljena.

"Oteli su joj decu"

Djevojčica (12) je pobjegla iz doma u kome je boravila, i otišla kod svoje majke. Nakon što je prijavljeno da je djevojčica pobjegla, policija je došla na vrata majke.

- Mojoj kćerki djeca nisu oduzeta, već oteta. Mi čak nismo ni znali da su njoj djeca trajno oduzeta, to smo naknadno saznali. Prvi put su djecu odvojili od nje u decembru prošle godine. Ona je jedna brižna i požrtvovana majka, i to se može dokazati. Jedini problem je što je moja kćerka gluvonijema, isto kao i njena kćerka i mlađi sin, ali to je nikad nije spriječilo da bude dobra majka. Odvojena je od svoje djece samo zbog loše komunikacije i saradnje sa Centrom za socijalni rad - rekla je baka upucane djevojčice.

Njena kćerka ima troje djece - kćerku i mlađeg sina (11) koji žive sa njoj u Njemačkoj, i starijeg sina (21) koji živi u Beogradu, gdje i njihova baka. Oba djeteta su joj oduzeta od strane Centra za socijalni rad. Baka tvrdi da njenoj kćerki nije čak ni bilo dozvoljeno da viđa svoju djecu.

"Non-stop je bježala iz doma"

- Jedno dijete joj je uzeto iz škole, nasilno, to je takva vriska bila. Drugo je odvedeno iz bolnice. Da su to drugačije organizovali i dozvolili da se viđa sa djecom, ništa se od ovoga ne bi desilo, djeca ne bi bježala i lutala sama po Njemačkoj - rekla je baka, pa dodala:

- Moja unuka je dijabetičar, pored toga je i gluvonijema. Od kada je smještena u dom, ona je non-stop bježala. Čak je sjekla ruke i vene. Ako je mama toliko loša, zašto onda djeca bježe kod mame? Nju je moja kćerka čak i sama vraćala u dom, kako ne bi došlo do problema. Te noći kada se dogodio slučaj, mene je ona pozvala i rekla "ona je opet pobjegla, sada će policija ponovo da dolazi" - tvrdi njena baka.

Policija je došla do stana majke djevojčice oko 3 sata iza ponoći, u tom trenutku u stanu su se nalazili majka, djevojčica i njen stariji brat koji je iz Beograda otišao kod njih na odmor. Buka iz stana o kojoj se ranije govorilo, "bila je vriska brata i sestre koji su igrali igrice", tvrdi baka djevojčice.

Majka djevojčice otvorila vrata, a onda je uslijedila drama

- Vidjeli su svjetlo u hodniku, moja kćerka je otvorila vrata i vidjela da je policija. Oni su nju odmah zgrabili bez ikakvih pitanja, govora, opravdanja zašto su došli i kako su došli. Ščepali su nju za ruku, oborili su je na stepenište, mojoj kćerki su stavili koljeno na vrat i pištolj na glavu. Mala je mislila da su oni njenu mamu ubili. Ona je to nama potvrdila kad se probudila nakon operacija, drhtala je kao prut, kada je vidjela majku rekla joj je: "Mama ja sam mislila da si ti mrtva" - tvrdi njena baka.

Baka je dodala da su u njihov stan upala trojica četvorica naoružanih specijalaca.

- Znali su vrlo dobro u kakvu porodicu dolaze, ne mogu da kažu da nisu. Jer ona nije bježala prvi put, vraćana je u dom više puta. Moj unuk je onda uzeo sestru za ruku i povukao je pozadi. Onda su i njega oborili u hodniku na vratima. Stavili su mu lisice, a onda je moja unuka uletjela u kuhinju i uzela dva kuhinjska noža. Da se razumijemo to nisu bili veliki noževi. Ona je uzela noževe da brani sebe i da brani mamu, jer je mislili da su joj mamu ubili - objasnila je baka djevojčice.

Upucana u stomak

Nakon što su vidjeli djevojčicu sa noževima, policajci su ispalili tri elektrošoka u ruku i u noge, a onda su je upucali u stomak.

- Pravim metkom su je upucali u stomak. Ona je samo dijete, toliko se uplašila i vrištala. Oni su horor preživjeli u pola noći - kaže baka.

Djevojčica je izgubila dosta krvi dok nije stigla Hitna pomoć.

- Djevojčica je ležala krvava u hodniku. Oni su njoj ukazali pomoć na licu mjesta, a onda je odvezli u bolnicu. A moju kćerku i njenog sina su u pidžamama sa lisicama odveli u stanicu. Moj unuk je bio u čarapama, nisu mu dali ni da se obuje. Šest sati su ih držali u stanici na ispitivanju - navodi ova žena.

- Obratilo se nama dosta advokata, gluvonijemih saveza. Što se toga tiče stvarno ne mogu da kažem ništa loše. Podigla se cijela Njemačka, ja ne mogu sada cijelu državu da krivim zbog pojedinaca koji su loše postupili. Oni su osudili ovaj slučaj. Ja poštujem zemlju u kojoj moja kćerka živi, takođe i ona - navodi baka djevojčice.

Konzulat Republike Srbije u Dizeldorfu pružio im je punu podršku.

- Oni su stvarno sve učinili, ali pošto su djeca državljani Njemačke, to sve ide teže i njima su ruke vezane - rekla je baka upucane djevojčice.

Protiv policajaca koji su pucali na djevojčicu podnijete su krivične prijave, iz razloga nepristrasnosti, istragu vodi policija iz Esena.