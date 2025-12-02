Mir bliži nego ikad: Zelenski otkrio detalje

Ažurirana verzija mirovnog plana koji Ukrajina razmatra sa Sjedinjenim Državama sada sadrži 20 tačaka umjesto 28 u početnom nacrtu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na konferenciji za medije u Dablinu.

"Ujutro se naša delegacija sastala sa predsjednikom Sjedinjenih Država. Sada postoji 20 tačaka na kojima je rađeno u Ženevi, a prethodno su razmatrane na Floridi. Neke stvari i dalje zahtevaju rad. Koliko ja vidim, Amerika preduzima ozbiljne korake da ovaj rat dovede do kraja na ovaj ili onaj način. Naš zadatak, i siguran sam da ovo mišljenje dele svi u Evropi, jeste da okončamo rat, a ne samo da napravimo pauzu u neprijateljstvima", rekao je i dodao:

"Potreban nam je pravedan mir, a da bi do njega došlo, svi moraju da stanu na stranu mira. Svi u Evropi i sve nacije koje cijene mir".

Na pitanje novinara "Blumberga" kako se ažurirani plan koji su SAD dogovorile razlikuje od originalne verzije i da li planira uskoro da se sastane sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom, Zelenski je rekao da Ukrajina čeka ishod američko-ruskih razgovora i da će djelovati u zavisnosti od njihovih rezultata.

Rekao je da je dan ranije razgovarao sa Vitkofom i njegovim timom i da je Kijev spreman za dalje kontakte, uključujući i sastanak u Ukrajini, ako postoji osjećaj "stvarnog, konkretnog dijaloga, a ne samo riječi".

Zelenski je rekao da ne može da otkrije sve detalje plana, ali je iznio tri ključna i "najosjetljivija" pitanja: pitanje teritorije, korišćenje zamrznute ruske imovine, gdje odluke moraju donositi evropski partneri, i bezbjednosne garancije za Ukrajinu od Sjedinjenih Država, Evrope i drugih država unutar Koalicije voljnih.

"Najosjetljiviji elementi, najteža pitanja i izazovi tiču se teritorije i zamrznute imovine. Ne mogu jednostavno da govorim u ime evropskih lidera. Ovo se tiče novca koji je zamrznut, ali zamrznut u Evropi. Mogu da podijelim svoje mišljenje i oni mogu da me podrže, ali ne mogu da odlučujem u ime lidera o sredstvima koja se drže u EU. I to je druga tačka. Treća je ono što sam rekao o bezbjednosnim garancijama: računamo na snažne bezbjednosne garancije od Sjedinjenih Država, od Evrope i od nekih drugih lidera", kaže Zelenski i nastavlja:

"Znate da je Koalicija voljnih uključena i da radimo na tome. Dakle, mislim da su ova tri pitanja najosjetljivija i najvažnija i vjerujem da će naši timovi nastaviti da rade na njima".

"Bliži smo miru nego ikad ranije"

Zelenski je izjavio da je Ukrajina bliža miru nego ikad ranije i istakao da je ukrajinska delegacija trenutno u Irskoj i da je spremna za dalje pregovore.

On je posebno naglasio važnost međunarodne zajednice u miru tokom obraćanja pred parlamentom Irske.

''Jedna jaka zemlja može da započne rat, a druga jaka zemlja može da zaustavi rat, ali za mir nam je potrebno jedinstvo mnogih različitih naroda, ujedinjenih zajedničkim osjećanjima, zajedničkim nadama'', rekao je Zelenski.

Ocijenio je da ''čak ni Vladimir Putin ne može da se suprotstavi ostalima'' koji su ujedinjeni.