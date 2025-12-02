Logo
Large banner

SNSD: Cilj da se prepoznaju stvarne potrebe građana

Izvor:

ATV

02.12.2025

18:56

Komentari:

0
СНСД: Циљ да се препознају стварне потребе грађана
Foto: ATV

Privremeni predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić istakao je da su danas razmatrani izvještaji o radu mjesnih odbora i analizirani rezultati na prijevremenim izborima te na osnovu toga donijeli određene zaključke.

"Tim zaključci su nam bili osnova za plan i program djelovanja i rada u narednom periodu, na bazi svega onoga što smo smatrali da je bilo neki propust u radu gradske organizacije u sledećem periodu ćemo kroz taj program rada pokušati da ispravimo", rekao je Maričić.

On je istakao da će najznačajniji ljudi SNSD-a u Banjaluci imati zadatak na nivou mjesnih organizacija.

"Cilj je da se prepoznaju stvarne potrebe građana, da prepoznamo njihove lične potrebe i opšte potrebe i da tu politiku prenesemo prije svega na Skupštinu grada pa na republičke institucije", rekao je Maričić.

Istakao je da će razgovarati sa predstavnicima brojnih organizacija da bi kreirali nova zakonska rješenja, olakšali život stanovnicima i da vratimo povjerenje koje smo uživali u Banjaluci.

"Imamo konkretne ideje, pokušaćemo da razgovaramo sa određenim partnerima, udruženjima, Zanatsko-preduzetničkom komorom da pokušamo kreirati neka nova riješenja da olakšamo određenim kategorijama stanovništva, određenim grupacijama i da na takav način vratimo povjerenje koje je SNSD uživao u gradu Banjaluci", rekao je Maričić.

Maričić je osudio je postupanje gradonačelnika Draška Stanivukovića koji je blokirao prostorije predsjednika Skupštine grada i pozvao na redovno održavanje sjednica.

Новац

Društvo

Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike

"Činjenica je da nema nikakvih materijalno tehničkih uslova da bilo šta uradi, nema pristupa kancelariji niti na bilo kojih način može da ostvari svoju zakonsku obavezu kao jedan od dva organa lokalne zajednice. Mi očekujemo od gradonačelnika da stvori uslove za rad predsjednika Skupštine, a onda smo zaključili čim se stvore ti uslovi da se zakaže Skupština i da se krene u redovnu proceduru", rekao je Maričić.

On je istakao da je zaključak Gradskog odbora da se bar jednom mjesečno održava Skupština grada iako je zakonom propisano da se održava jednom u dva mjeseca.

"U Skupštini će se odlučivati od tačke do tačke dnevnog reda, zavisno od značaja i interesa pojedinog naselja uključujuće sve ono što je zakon neposredno dozvolio demokratijom uključujući mišljenje građana u naseljima u kojima se donose pojedine odluke. Smatramo da će ovakvim ozbiljnim i neposrednim pristupom da artikulišemo te interese na terenu stvoriti jednu situaciju gdje će prava istina u pravom smislu percepcije izađi na vidjelo i da će to biti stvarna osnova za dobru ocjenu političkog rada svih subjekata u Banjaluci", zaključio je Maričić.

Sjednici Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a prisustvovala je i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

Podijeli:

Tag:

SNSD

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

Banja Luka

Pokrenuta akcija za porodicu Banjalučanina koji je poginuo u Njemačkoj

7 h

0
Нестали цуко Флопи

Banja Luka

Lijepe vijesti: Nakon višednevne potrage pronađen pas Flopi

9 h

0
У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

Banja Luka

U ovim naseljima i ulicama doćiće do privremenog prekida vodosnabdijevanja

15 h

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner