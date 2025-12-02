Pokrenuta akcija za porodicu Banjalučanina koji je poginuo u Njemačkoj

Banjalučanin Ognjen Marković (21), koji je živio i radio u Minhenu, tragično je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 29. novembra, u tom gradu u Njemačkoj.

U trenutku nesreće s njim je u vozilu bio i njegov brat Vladimir, koji je zadobio teške povrede i trenutno se nalazi u veoma teškom stanju.

Iza Ognjena je ostala supruga Milica i njihova petnaestomjesečna kćerka. Takođe, i drugi Ognjenov brat se suočava sa zdravstvenim problemima.

Zbog tragedije koja je zadesila ovu porodicu, pokrenuta je humanitarna akcija s ciljem pružanja finansijske pomoći.

Akciju organizuje manastir Gomionica, a sav prikupljeni novac biće uručen porodici Marković. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe u prikupljanje pomoći i na taj način pruže podršku porodici Marković u najtežim trenucima, piše "Banjaluka.com".

Za sada je poznato da je novac moguće donirati u organizacionim jedinicima ProteiniSi skladište, skladište Fitnes opreme, administracije, šopovi ProteiniSi i 4Life teratana, čiji će predstavnici prikupljeni novac dostaviti organizatoru akcije.

Podsjetimo, Ognjen Marković je porijeklom iz Bronzanog Majdana kod Banjaluke, a živio je i radio u Njemačkoj.