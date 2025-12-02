Radnici očekuju da će obaveze biti izvršene: Vrtić ''Čika Jova Zmaj'' prestaje sa štrajkom

U Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" obavještava javnost da je, na osnovu odluke Sindikata i u interesu djece, roditelja i same Ustanove, donesena odluka o prestanku štrajka i povratku redovnim aktivnostima.

Iako zahtjevi radnika nisu u potpunosti ispunjeni, kao ustanova koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem najmlađih, smatrali su, da je i pored velike sindikalne borbe u želji da se ostvare radnička prava, najvažnije obezbijediti stabilno i sigurno okruženje za boravak djece, posebno u periodu predstojećih prazničnih aktivnosti.

Na sastanku sa predstavnikom radnika i Gradske uprave, na čelu sa gradonačelnikom, dobijeno je obećanje da će u što kraćem roku biti isplaćene zaostale naknade za avgust i septembar, do kraja nedjelje biti isplaćena plata za oktobar, a plata za novembar biti isplaćena u punom iznosu, na osnovu Odluke o izlasku iz štrajka.

Hronika U stanu otkrivena oprema za falsifikovanje dokumenata

"Očekivanja radnika su da će navedene obaveze biti izvršene u dogovorenim rokovima, što bi doprinijelo do stabilizaciji procesa rada. Takođe, radnici su očekivali više razumijevanja za djelatnost kojom se bave, s obzirom da rade sa najmlađima i da je za nesmetan i kvalitetan rad sa djecom, potreban zadovoljan prosvjetni radnik. Želimo naglasiti da radnici vrtića nikada nisu željeli da štrajk bude teret za roditelje i djecu. Razlog štrajka je isključivo višemjesečno kašnjenje plata i naknada, što je ugrozilo egzistenciju zaposlenih i uticalo na atmosferu u Ustanovi", ističe se u saopštenju vrtića.

Zahvaljuju se svim roditeljima i građanima na razumijevanju i podršci tokom trajanja štrajka.

"Takva podrška jasno pokazuje da zajedno dijelimo isti cilj - stabilan, funkcionalan i kvalitetan sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja u našem gradu. Sindikat i zaposleni nastaviće da rade profesionalno, posvećeno i u najboljem interesu djece, a istovremeno će kroz institucionalni i socijalni dijalog nastaviti da se bore za ostvarivanje osnovnih radničkih prava", dodaje se u saopštenju.

Ističu da JU Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina ostaje opredijeljen ka saradnji sa Gradskom upravom, roditeljima i svim partnerima, kako bi zajedno doprinijeli razvoju uslova boravka, kvaliteta rada i blagostanja svakog djeteta.