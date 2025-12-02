U ovim naseljima i ulicama doćiće do privremenog prekida vodosnabdijevanja

Ekipe "Vodovoda" izvodiće danas radove u ulicama: Đure Jakšića (Bulevar), Kninskoj (Centar), Frana Supila (Borik), 22. kuljanskoj (Kuljani) i Knjaza Miloša (Lazarevo).

Ekipe "Vodovoda" zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvar u Gornjoj Piskavici, Konotarima – Zelenci i Bistrici.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.