Voda odnijela most u Fojnici (VIDEO)

Crna-hronika.info

26.11.2025

09:35

Вода однијела мост у Фојници
U mjestu Stari Pločari kod Fojnice sinoć je došlo do ozbiljnog incidenta nakon što je nabujala rijeka odnijela lokalni most, potpuno prekinuvši komunikaciju za stanovnike ovog zaseoka. Prema riječima mještana, voda se “doslovno pojavila niotkuda” nakon višesatnih padavina i naglog topljenja snijega.

Voda se izlijeva iz kanala i obližnjih potoka, zemlja je potpuno natopljena, a pojedini dijelovi asfalta počeli su propadati i kliziti. Mještani upozoravaju da se situacija pogoršava iz minute u minutu.

“Ovo nismo nikada vidjeli. Sve je pod vodom, most je otišao u nekoliko sekundi. Molimo za hitnu reakciju Civilne zaštite i općinskih službi, jer ne znamo šta će se desiti sa terenom”, poručili su stanovnici Starog Pločara.

Fojnica

Poplave

