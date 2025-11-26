Jošavka i Pliva u naglom porastu

Vodostaji rijeka Jošavke i Plive na području opštine Jezero bilježe nagli porast iz sata u sat.

Prema dostupnim informacijama, porast vodostaja već je doveo u opasnost više domaćinstava i poljoprivrednih gazdinstava u nižim dijelovima opštine.

Ulica kod Ambulante porodične medicine je zatvorena, dok se saobraćaj na magistralnom putu M5 odvija otezano jednom trakom.

Nadležne službe opštine Jezero su na terenu i prate situaciju, piše RTRS.